Wolkbreuken komen vaker voor. Zo maak je je eigen buienborder

Het is alweer twee weken geleden dat half Limburg blank stond. Maar ook als je niet naast een rivier woont, kunnen heftige buien voor behoorlijk wat overlast zorgen. Daar kunnen we gelukkig zelf wat aan doen.

U weet waarschijnlijk al lang dat een betegelde tuin na een flinke bui in een ommezien verandert in een buitenzwembad. Gras, maar nog beter: planten en bomen nemen regenwater veel beter op. Maar zelfs dan kunnen er nog behoorlijke plassen blijven staan. Mijn eigen tuin watert af op de aangrenzende sloot, maar anders zou ik zeker een buienborder aanleggen, op openbare plekken wadi (kort voor water, afvoer, drainage en infiltratie) genoemd.

Een buienborder/wadi is een verlaging in de grond waarin regenwater zich verzamelt en gemakkelijk kan wegzakken: geen vijver, maar een natuurlijke spons die na een heftige stortregen het overtollige water opvangt, zodat je tuin een volgende bui weer aan kan. Officiële wadi’s hebben vaak een heel ondergronds systeem van infiltratiekratten, granulaatkorrels en draineerbuizen, maar een simpele buienborder werkt ook.

Je maakt ’m zo. Allereerst: zorg voor goed graafgerei, een kruiwagen en een plek waar je de aarde kunt afvoeren, bijvoorbeeld naar een rotstuin, als fundament voor een muurtje of als ophoging van je tuinpad. Graaf je buienborder in het laagst gelegen deel van je tuin. De maat is afhankelijk van de grootte van je tuin, maar hoe groter, hoe meer water de buienborder kan opnemen. Een meter doorsnede is al prima. Vierkant, rond, langwerpig, alles kan.

Grote kattenstaart

Nu kun je je buienborder inrichten met verschillende vochtminnende planten en bloemen: hosta, kattenstaart, lis, spirea, valeriaan, watermunt, bodembedekkers als penningkruid en varens staan al te popelen. Dat staat niet alleen leuk, je trekt er bijen, kikkers, padden, vlinders en vogels mee. En bodemleven zoals wormen, waardoor de bodem goed doorlatend blijft. Laat het maar regenen! Met dank aan SusTuinable.nl

En dan graven maar. Diep hoeft niet, 25 tot 30 centimeter onder tuinniveau is al genoeg. Het belangrijkst is dat je de kanten van je buienborder schuin laat aflopen, met in het midden een geleidelijke glooiing: denk soepbord.

Leg onderin eventueel wat grote stenen of kiezels, die helpen het water goed te verdelen. Je kunt ook een (klein) deel wat dieper uitgaven. Leg er vijverfolie met een flinke laag zand en grind in, dan heb je altijd een moerasje waar wat water in blijft staan. De grond in een buienborder blijft sowieso vochtiger dan de rest van je tuin.