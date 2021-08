Wildvreemden hebben commentaar als ik een mondkapje draag, wat zeg ik tegen ze?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik voel me zo oenig als volledig gevaccineerde met een mondkapje op. In veel andere landen wordt het mondkapje veel algemener gedragen en de WHO beveelt het aan in gebieden met veel corona bij drukte, of mensen nu wel of niet zijn gevaccineerd. Ik doe mantelzorg voor mijn moeder die ook met twee vaccins nog een zwakke afweer heeft. Door een bepaalde allergie heb ik regelmatig last van snotter- en niesbuien. Ik moet er niet aan denken dat ik mijn moeder of een ander besmet. Dus doe ik een corona-zelftest, voordat ik ergens heen ga, en ik gebruik medische mondkapjes. Wat zeg ik bij commentaar op mijn mondmasker in openbare binnenruimtes?

Oenig mondkapje

Beste Oenig mondkapje,

Vanzelfsprekend bent u wildvreemden niets verplicht. U kunt iedereen straal negeren die misprijzende blikken op u werpt of meent zich laatdunkend commentaar op uw verschijning te kunnen permitteren. Als een onbekende de euvele moed vat om u rechtstreeks aan te spreken op uw mondkapje, kunt u antwoorden: ‘Ik draag een mondkapje om mij moverende redenen.’ Dat is een mededeling van het kaliber ‘Wegens omstandigheden gesloten’, zonder enige inhoud, en dat is ook precies de bedoeling.

Passanten hebben niets te maken met het mondkapje dat u verkiest te dragen en het is buitengewoon onbeschoft om daar navraag naar te doen. Geef een koel knikje bij uw antwoord en loop door.