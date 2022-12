Wij zijn altijd de klos als de skireis moet worden geregeld voor oud-leden van de studentenvereniging

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Wij (twee mannen van midden 20) waren tijdens onze opleiding lid van een studentenvereniging, waar we goede vrienden aan hebben overgehouden. Al heel wat jaren gaan wij met een stuk of tien clubgenoten in het voorjaar op wintersport. Dit is heel gezellig en bevalt goed, maar wij zijn altijd degenen die de reis organiseren. Dit kost flink wat tijd en is het heus waard, maar we zouden het prettig vinden als het ook eens door anderen werd gedaan. Hoe kunnen we anderen van de groep zo ver krijgen om het initiatief te nemen?

Altijd de klos

Beste Altijd de klos,

Het heeft geen zin om te wachten op een spontaan initiatief of hints in die richting te geven. Dan gebeurt er niets, want iedereen is tevreden met hoe het gaat. Als u iets anders wil, zult u erom moeten vragen. Dat kan natuurlijk door een vraag van die strekking in de groepsapp te gooien, maar de beste manier is om twee mensen uit uw vriendengroep van wie u denkt dat ze enig organisatietalent hebben persoonlijk aan te spreken en te vragen of zij dit jaar de wintersportreis willen organiseren. Het nadeel van ongericht vragen om vrijwilligers is dat iedereen makkelijk kan denken: ‘Laat een ander het maar doen’, zodat niemand zich aanmeldt. Op een rechtstreekse vraag nee zeggen is veel moeilijker. Als u een beetje stroop gebruikt met uw aangewezen vrijwilligers (‘We denken dat jij dat heel goed kan!’) trekt u betreffende personen moeiteloos over de streep.