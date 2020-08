Wij willen niet naar een verjaardag waar iedereen mag komen aanwaaien

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Wij zijn als gezin met een dochter van drie uitgenodigd bij een neefje thuis om zijn vierde verjaardag te vieren. Vanwege corona zijn we de enige genodigden voor die middag. Andere gasten zijn op andere dagen, verspreid over de week, uitgenodigd. Het is voor ons een flinke autorit. We waren erg te spreken over deze zorgvuldige aanpak en zegden met plezier toe.

Diezelfde avond belde mijn schoonzuster dat ze bij nader inzien toch niet kunnen garanderen dat we de enige genodigden zijn. Ze willen bij eventueel onverwacht bezoek geen ‘nee’ verkopen. Wij zijn teleurgesteld hierover. Je kunt toch tegen spontane langskomers zeggen dat er al bezoek is? Ten tijde van corona hebben mensen daar toch begrip voor? Wat te doen? Erheen gaan of toch maar afzeggen, wat de kinderen erg jammer zouden vinden.

Uitdijend feestje

Beste Uitdijend feestje,

Kom erop terug bij de ouders. Zeg dat u speciaal naar hen toekomt, omdat zij beloofd hadden dat uw gezin de enige gasten zouden zijn. Als er allerlei andere mensen onverwachts komen aanwaaien, krijgt u last van corona-ongemak. Als de ouders bezoekers die zich spontaan aandienen toelaten, hadden ze net zo goed een gewoon feest voor iedereen tegelijk kunnen geven. U hebt gelijk: ze kunnen mensen die out of the blue aanbellen prima weigeren wegens corona en vragen of ze een andere keer willen langskomen.

Overigens vermoed ik dat er niemand onverwachts zal aanbellen. Die hele gewoonte van spontaan onuitgenodigd voor de deur staan met hallo’tjes is al enige tijd op z’n retour. En met corona is het helemaal onbeleefd om mensen in hun huis te overvallen. Sociale visites gaan tegenwoordig uitdrukkelijk op afspraak.