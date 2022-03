Wij trakteren op een etentje. Hoe zorgen we dat onze gast ook het duurste gerecht durft te kiezen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Wij willen iemand mee uit eten nemen om hem ergens voor te bedanken. Natuurlijk zeggen we van tevoren dat wij betalen. Hoe zorgen we ervoor dat onze gast kiest wat hij echt wil en dus niet uit ­beleefdheid een minder duur gerecht neemt? Moeten wij eerst bestellen of onze gast voorrang geven?

Geld speelt geen rol

Beste Geld speelt geen rol,

Een mondelinge aansporing ‘Kies vooral waar je zin in hebt!’ is normaal gesproken voldoende om een gast zich vrij te laten voelen. Keuzevrijheid van ­gerechten, ongeacht de prijs, is de rigueur als iemand door een ander is uitgenodigd in een ­restaurant, dus dit hoeft niet ­extra benadrukt te worden. ­Natuurlijk mogen ze de ossenhaas met truffelsaus bestellen, als dat gerecht hen aanspreekt.

Waar mensen weleens over twijfelen is of ze wel of geen voorgerecht zullen bestellen. Gasten vinden het vervelend om een voorgerecht te nemen, als degene die hen heeft uitgenodigd dat niet doet. Dus vraag even van tevoren of de gast zin heeft in een voorafje. Zo ja, bestel er dan zelf ook een. Voor toetjes geldt die saamhorigheid minder. Die kunnen prima individueel worden ­besteld. De volgorde van bestellingen opnemen door de ober doet er niet toe.