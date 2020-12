Wij hebben niet veel; moeten we de rijke vriendin van onze zoon ook geld geven met Kerstmis?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Wij leven met vier volwassenen (twee ouders, twee studerende kinderen) van een bescheiden salaris. We hebben een prettig huis en een oude auto, maar we houden geen geld over voor vakanties of gekke dingen. We besteden liever geen geld aan (nutteloze) cadeaus met de feestdagen, maar geven de kinderen in plaats daarvan elk een geldbedrag van 100 euro, waar ze als arme studenten veel meer aan hebben.

Nu heeft onze zoon al enige jaren een relatie met een meisje van wie de ouders veel geld hebben. Moeten we de vriendin hetzelfde geldbedrag geven met Kerstmis? Onze oudste zoon heeft een flinke studieschuld, terwijl zij alles van haar ouders krijgt en heel veel geld kan besteden.

Het is niet zo dat ik het haar niet gun, want het is echt een heel lieve meid, maar dit bedrag is voor haar een schijntje, terwijl het voor ons veel geld is.

Rib uit mijn lijf

Beste Rib uit mijn lijf,

Nee, u hoeft uw schoondochter zeker geen geld te geven met Kerstmis. Los hiervan is het raadzaam om de schenking aan uw kinderen los te koppelen van Kerstmis en andere decemberfeesten. Vertel hun dat u het leuk vindt om hun allebei 100 euro te geven als eindejaarsextraatje en dat u dit bedrag op korte termijn zult overmaken op hun bankrekening. Leg het in ieder geval niet in contante vorm in een envelopje onder de kerstboom.

Door het over te maken op hun rekeningen haalt u het geld uit de kerstsfeer. Dat is in elk opzicht beter. Een kerstviering in de intieme familiesfeer is helemaal geen geschikte gelegenheid om bankbiljetten van eigenaar te laten wisselen. Eenmaal losgewrikt van Kerstmis is de geldschenking niet meer of minder dan een aardig gebaar van ouders tegenover kinderen, waar eventuele schoondochters en -zonen (rijk of arm) niets mee te maken hebben.

Als de vriendin van uw zoon ook komt met een van de kerstdagen, zijn een gezellige sfeer, lekker eten en een glaasje wijn voldoende qua onthaal. Daar hoeft verder geen uitwisseling van cadeaus tussen de aanwezigen aan te pas te komen. Spreek van tevoren af dat het zo zal gaan.

