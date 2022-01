Wij geven onze kinderen weinig snoep, hoe ga ik om met de minachting van andere ouders?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ons gezin eet vegetarisch. Ook zijn we terughoudend met snoep en fastfood. Voor onze kinderen is dit heel gewoon. Ze zijn gelukkig en gezond en als ze later van hun eigen zakgeld een hamburger willen kopen, zullen we ze dat niet verbieden. Als ze nu worden uitgenodigd op partijtjes of om bij andere kinderen te komen spelen, vragen we soms aan de ouders om rekening te houden met ons dieet, maar meestal laten we het op z’n beloop. Je kunt immers niet alles onder controle hebben.

Wat mij stoort is de houding waarmee sommige volwassenen onze kinderen snoep of vlees voorzetten. Het heeft een toontje van ‘zo hebben die arme stakkers ook eens wat lekkers’ of ze veinzen bezorgdheid over hun gezondheid. De minachting druipt ervan af. Wij houden niet van moraliseren of onze eetgewoontes opdringen aan anderen, maar het kost me veel moeite om me te beheersen en deze mensen niet de les te lezen over de vervuiling van de vleesindustrie of de voedzame rijkheid van een vegetarisch dieet. Wat raadt u aan?Opvoedingskritiek

Beste Opvoedingskritiek,

Die ouders met hun medelijdende of bezorgde opmerkingen gedragen zich passief-agressief. Ze doen alsof ze meevoelend zijn, maar er zit agressie tegen uw keuzes achter. Ze vinden het stompzinnig of irritant dat uw gezin vegetarisch eet, maar dat durven ze niet rechtstreeks te zeggen, dus doen ze dat via zogenaamd medelijden met uw kinderen.

Het is in ieder geval geen goede reactie om hen de les te lezen over de vervuilende vleesindustrie of over de zegeningen van het vegetarisme. Beter is het om de tactiek van de negatieve navraag toe te passen. U vraagt dan belangstellend: ‘Vind je onze kinderen zielig?’ of ‘Denk je dat onze kinderen tekortkomen op het gebied van eten?’ of ‘Denk je dat wij onze kinderen ongelukkig maken?’ of ‘Vind je het verkeerd dat wij geen vlees eten?’ of ‘Vind je het erg dat ons gezin heel matig is met zoetigheid?’

Stel op een rustige manier een paar van dit soort vragen en u hoort wel waar ze mee komen. Het zijn in ieder geval vragen waar ze met geen mogelijkheid ‘ja’ op kunnen antwoorden zonder zichzelf belachelijk te maken. Na hun gestamelde antwoord: ‘Nee, natuurlijk niet, maar...’ kunt u zeggen: ‘Laten we het onderwerp als afgehandeld beschouwen, ieder zijn eigen voedselvoorkeuren’.