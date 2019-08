Wij geven geld aan arme vrienden, maar ze vertellen niet wat ze ermee doen. Dat is toch niet netjes?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort – of juist niet.

Beste Beatrijs,

Van een bevriend stel weten we dat ze moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Ik heb met instemming van mijn vrouw jarenlang zo nu en dan geld overgemaakt (bedragen van 250 à 500 euro). Ze hebben altijd gezegd dat ze het goed konden gebruiken, maar we hebben nooit te horen gekregen waar het geld aan is besteed. Geen enkele mededeling. We vinden dat eigenlijk niet netjes en vragen ons af of we er wel mee moeten doorgaan. Wat vindt u?

Rekenschap afleggen

Beste Rekenschap afleggen,

De regel is om in ieder geval te bedanken voor een geldschenking, maar ontvangers hoeven geen verantwoording af te leggen voor wat ze met het geld gedaan hebben. Een schenking hoort ‘zonder voorwaarden’ te zijn. Ontvangers mo­gen met het geld doen wat ze willen zonder last of ruggenspraak. Of ze er boodschappen, benzine of een dagje pretpark van hebben aangeschaft is hun eigen zaak.

Of u wilt doorgaan met uw vrienden subsidiëren is geheel aan u. Dit soort geldschenkingen onder vrienden is tamelijk ongebruikelijk, omdat het tot afhankelijkheidsrelaties en gedwongen dankbaarheid leidt. Het wringt voor u nu al, omdat u wilt weten wat er met uw goeie geld gebeurt, terwijl zij u daarover niet hoeven te informeren.

Misschien vinden uw vrienden het ook wel vervelend om in de schuld te staan en telkens hun dankbaarheid te moeten uiten. Enfin, het is uw eigen beslissing om de filantropie door te zetten of ermee op te houden.