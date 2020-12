Wie zei wat? Speel de Citatenpuzzel 2020

Test uw kennis van het afgelopen nieuwsjaar met Trouws citatenpuzzel, editie 34. Wat weet u nog over 2020? Speel hieronder de quiz.

Er is in 2020 het nodige gezegd, geroepen, geschreven, gezongen en zelfs gefluisterd. Door politici, artiesten, geestelijken, sportlieden en vele anderen. Slechts een fractie daarvan haalde de krant.

Honderd van die uitspraken roepen wij hier – min of meer letterlijk – in herinnering. Maar welke uitspraak was van wie? De bronvermelding laten wij ook deze keer aan de lezer over. De volgorde van de citaten is chronologisch. De honderd letters bij de bronnen vormen in de juiste volgorde een citaat. Dat is de oplossing van deze prijsvraag van 2020.

Download hier de Citatenpuzzel 2020 (pdf, A4-formaat).

Stuur uw oplossing naar Trouw

Inzendingen moeten uiterlijk donderdag 7 januari 2021 bij ons binnen zijn, onder vermelding van ‘Citatenprijsvraag 2020’. Vermeld ook uw postadres, in verband met het versturen van de prijzen.

De oplossing wordt gepubliceerd in de krant van zaterdag 23 januari 2021. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Oplossingen van het citaat van 100 letters kunnen worden ingezonden per briefkaart of brief, naar Redactie Trouw, Postbus 859, 1000 AW Amsterdam, of per e-mail, naar: citaten@trouw.nl

Welke prijzen zijn er te winnen? Ingelijste foto gemaakt door topfotograaf Werry Crone (2x) Of een exemplaar van een van de volgende uitgaven:

Speel! De lessen van Jan Wijn Sandra Kooke, ISW Uitgevers (2x)

Corona. Crisis in beeld Arie Kievit, Studio Kers (2x)

Geel is de kleur van de zomer Klaas Knooihuizen, Thomas Rap (2x)

De Nieuwe Liefde Erik van Zwam, Elikser Uitgeverij (2x)

Moffenmeiden Rianne Oosterom, Meulenhoff (2x)

Het mooiste Nederland Monica Wesseling, Flip van Doorn e.a., Thomas Rap (4x)

Trouw, 75 jaar tegen de stroom in Peter Bootsma, Boom uitgevers (10x)