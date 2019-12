Wie zei wat? Speel de Citatenpuzzel 2019

Voor de 33ste keer brengt Trouw met Kerst een jaaroverzicht in de vorm van een citatenprijsvraag: een puzzel die enig is in zijn soort en die in de loop der tijd veel liefhebbers én vijanden heeft gekregen.

Er is in 2019 veel gezegd, uitgeroepen, geschreven, gezongen en zelfs gefluisterd. Door politici, artiesten, geestelijken, sportlieden en andere ‘mensen in het nieuws’. Slechts een fractie daarvan haalde ook de krant. Honderd van al deze ‘uitspraken’ roepen wij hier – min of meer letterlijk – in herinnering. De vraag is: wie deed ook alweer welke uitspraak? De bronvermelding laten wij ook deze keer aan de lezer over. De volgorde van de honderd citaten is chronologisch.

Wie zei dit: "Laat je niet door een handvol loserige veganisten of dierenactivisten op de kast jagen. Kijk op hen neer."

Wie zei dit: "Ik ben geen echte negen, ik ben een 'false nine'."

Wie zei dit: "Baudet en Wilders komen te weinig op tv."

Wie zei dit: "Ik moet ermee leven, het is duidelijk nog niet voorbij."

Wie zei dit: "Ik heb geen spijt van deze vriendschap, omdat ik daardoor op zakelijk gebied kennis heb kunnen opdoen."

De honderd letters bij de bronnen vormen in de juiste volgorde een citaat. Die tekst is de oplossing van deze prijsvraag.

Download hier de Citatenpuzzel 2019 (pdf, A4-formaat).

Stuur je oplossing naar Trouw

De oplossing – het honderdletterige citaat – moet uiterlijk woensdag 8 januari 2020 bij ons binnen zijn, onder vermelding van ‘Citatenpuzzel 2019’. Mail uw oplossing naar citaten@trouw.nl. Je kunt ook een briefkaart of brief sturen naar: Redactie Trouw, postbus 859, 1000 AW Amsterdam. Vergeet niet om ook je eigen postadres te vermelden, zodat duidelijk is waar een eventuele prijs naartoe kan worden gestuurd.

De oplossing van deze prijsvraag wordt ­gepubliceerd in de krant van zaterdag 25 januari 2020 . Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Polder bij Utrecht, 12 december 2019 Beeld Werry Crone

Welke prijzen zijn er te winnen met de Citatenpuzzel 2019?

• 5x een ingelijste foto van topfotograaf Werry Crone

Een door de schrijver(s) gesigneerd exemplaar van een van de volgende boeken:

• 2x Ahmed Aboutaleb Elisa Hermanides en Ruben Koops, De Bezige Bij

• 2x Hoeveel poten heeft een octopus? Jonah Kahn en Flip van Doorn, Thomas Rap

• 2x Onbekend maar niet vergeten Sybilla Claus en Carina van Leeuwen, Ambo/Anthos

• 2x De sjoemelsigaret Joop Bouma, Atlas Contact

• 2x FC Londen Tom van Hulsen, De Kring

• 5x Trouw, 75 jaar tegen de stroom in Peter Bootsma, Boom Uitgevers