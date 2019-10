Werk-appjes in weekenden en avonduren storen mij

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort - of juist niet.

Beste Beatrijs,

Wat vindt u van de noodzaak om in de avonduren, op vrije dagen en in weekenden continu paraat te moeten staan voor whatsappjes en mailtjes van collega’s en leiding­gevenden? Ik ben een jonge vrouw van 29 jaar en dit staat mij steeds meer tegen. De berichtjes zijn van het soort dat gemakkelijk kan wachten tot de volgende werkdag. Toch kijk ik de enige met weerzin. Mijn veelal oudere collega’s zien het probleem niet en verwachten dat ik per direct voldoe aan hun verzoeken en reageer op hun berichtjes ongeacht mijn persoonlijke agenda. Zij reageren namelijk wél ogenblikkelijk en staan elkaar en zakenrelaties welwillend 24/7 te woord. Zelf zet ik soms ’s avonds en in het weekend (uit protest én zelfbescherming) mijn telefoon volledig uit, wat mij voor mijn welkome privé-contacten ook onbereikbaar maakt. Moet ik mij bij de veranderde tijdsgeest dan wel arbeidsethos neerleggen? Wellicht ten overvloede, maar op het bedrijf waar ik werk spelen geen kwesties van levensbelang en er is geen piketdienst.

Moe van 24/7

Beste Moe van 24/7,

Ja, constante bereikbaarheid is heel vervelend. Op die manier vervaagt het onderscheid tussen werk en privé. Ik kan me overigens niet voorstellen dat u de enige bent op uw werk die zucht onder de verplichting om in uw vrije tijd onmiddellijk te reageren op werkmailtjes of -appjes. Er zijn twee manieren om hiermee om te gaan. Op persoonlijk niveau raad ik u aan om ’s avonds of in het weekend geen werkberichten meer te openen. U ziet van alles binnenkomen natuurlijk, maar u kunt het gewoon negeren (niet lezen) en pas bekijken, wanneer u weer op uw werk zit. U besteedt in uw vrije tijd alleen aandacht aan persoonlijke berichtjes van mensen uit uw privésfeer.

Op structureel niveau raad ik u aan de kwestie van de constante bereikbaarheid en de kennelijk bestaande eis om overal meteen op te reageren aan de orde te stellen tijdens een vergadering. U zult wel een of andere vorm van werkoverleg hebben met collega’s en leidinggevenden. Misschien is er een medezeggenschapsraad of een ondernemingsraad, waar u uw probleem aanhangig kunt maken. Schrijf een brief en laat de kwestie op de agenda komen, zodat er beleid kan worden afgesproken. U zult vast medestanders tegenkomen die net als u vinden dat hun vrije tijd van henzelf is en niet door een voortdurende stroom van werkberichten gekoloniseerd mag worden.