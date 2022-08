Welke vluchtelingen worden goed genoeg geacht voor de eigen groep?

Terwijl ik de buren groet in onze straat in Gaziantep, komen kinderen die ik niet eerder heb gezien om mijn moeder Güllü, hun buurtoma, heen staan. Ik vraag naar hun namen en naar hun ouders, omdat de kans groot is dat ik ooit als kind met hun vader of moeder op dezelfde stenen van deze straat heb gespeeld. De helft van de ­namen die ik hoor ken ik echter niet; het zijn kinderen van Syrische vluchtelingen.

Gaziantep ving in 2011 als stad bij de Syrische grens de eerste vluchtelingen op, van wie de meesten er zijn blijven wonen. Inmiddels is bijna een kwart van alle inwoners van Syrische afkomst. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat deze demografische aardverschuiving probleemloos is verlopen. Dat zou ook een wonder zijn, aangezien Turkije bijna vier miljoen vluchtelingen heeft opgenomen, daarmee de grootste maatschappelijke klappen heeft opgevangen en Europa heeft behoed voor grote vluchtelingenstromen.

Ondanks het feit dat Gaziantep van oudsher al banden had met Syrië, zijn er door de jaren heen spanningen ontstaan en is er een golf van racisme naar boven komen drijven. Vaak gevoed door verhalen van kennissen over vrienden van wie de zwager is ontslagen zodat er een Syriër in zijn plaats kon worden aangenomen, of over een Syrisch ­gezin dat een sociale koopwoning ‘kreeg’.

Standpunten van de gemiddelde PVV’er

Sommige eigen familieleden heb ik uitspraken horen doen die vrijwel woord voor woord overeenkomen met de standpunten van de gemiddelde PVV’er. Op tv hoor ik een Turkse dame zeggen dat ze het zat is om nagestaard te worden door Syrische mannen, ‘omdat ze zo hongerig naar haar kijken’. Ik moet denken aan de autochtone Nederlandse jonge vrouw met wie ik ooit een gesprek had over straatintimidatie, en die vertelde dat ze het vervelender vond als een Marokkaan haar iets nariep, want ‘in hun cultuur wordt er neergekeken op vrouwen’, dus het voelde daarom bij voorbaat ‘viezer’.

Ik heb nooit geloofd dat racisme aangewakkerd wordt door ervaringen of dat het ontstaat door maatschappelijke gebeurtenissen. Het superioriteitsgevoel dat aan de basis van racisme ligt, is iets wat impliciet en soms zelfs expliciet wordt gevoed door familie en maatschappij. Een woningcrisis of hoge werkloosheidscijfers maken mensen niet opeens racistisch; ze geven slechts aanleiding om al bestaand en sluimerend racisme vrijer en zichtbaarder te uiten.

Een goed voorbeeld hiervan is de Turkse versie van Geert Wilders, politicus Ümit ­Özdağ, die op YouTube verkondigt dat alle vluchtelingen terug moeten, maar dat Syrische Turkmenen mogen blijven, want die hebben Turks bloed. Zoals bij alle populistische racisten in andere landen gaat het bij onderwerpen als migratie vrijwel nooit om de hoeveel- of de waarom-­vraag, maar vooral om wie er mogen komen of blijven. Het antwoord wordt altijd ingegeven door wie men superieur en goed genoeg acht voor de eigen groep, getuige bijvoorbeeld ook het duidelijke verschil in opvang tussen Oekraïense en Syrische vluchtelingen door Nederland.