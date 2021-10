We vinden het gênant dat onze kennissen steeds cadeaus meenemen. Kunnen we ze vragen te stoppen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Recent hebben wij nieuwe ­kennissen opgedaan, toen onze kinderen bevriend raakten op school. We nodigen elkaar over en weer uit voor koffie, lunch of een glaasje. De aanleiding is ­altijd dat de kinderen samen kunnen spelen. Onze nieuwe vrienden zijn vele malen attenter dan wij en komen op deze informele afspraken steeds met bloemen of cadeautjes aanzetten. Andersom denken we daar nooit aan en we vinden het ook niet nodig om steeds attenties te krijgen. We voelen ons ongemakkelijk hieronder. Graag zouden wij hun willen vragen of ze ons geen cadeaus meer willen geven voor een koffieafspraak. Hoe kunnen we dit aanpakken?

Onnodige cadeautjes

Beste Onnodige cadeautjes,

U hebt gelijk: bij dit soort frequent en informeel contact tussen twee gezinnen hoeven er geen attenties aan te pas te komen. Die maken de gelegenheid zwaarwichtiger dan die in werkelijkheid is. Zeg de volgende keer tegen uw vrienden: ‘Kom straks (morgen/dit weekend) koffie drinken of lunch met ons mee. Maar je hoeft niets mee te brengen aan bloemen of cadeaus, hoor! Het is gewoon een niets-bijzonders-afspraak.’ U geeft al het goede voorbeeld door zelf niets mee te brengen. Ga daarmee door en dan zullen ze u wel navolgen.