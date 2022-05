We vinden het feest van mijn zwager te ver weg, nu is hij gepikeerd

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Een zwager viert dit jaar groots zijn verjaardag en heeft ruim drie maanden voor het feest per e-mail een uitnodiging gestuurd om er zeker van te zijn dat iedereen aanwezig kan zijn. Ons gezin ziet hen eigenlijk alleen als we bij mijn schoonouders op bezoek zijn.

Het feest is vanaf 20 uur en daar ligt nu ons dilemma. Wij wonen op ruim drieënhalf uur rijden van dit familielid, waardoor wij niet dezelfde avond nog naar huis kunnen terugkeren. Iedereen van de familie woont bij elkaar in de buurt, wij zijn de enigen die van ver moeten komen. Daarom nodigen wij de familie altijd eerder op de dag uit, zodat men begin van de avond weer rustig terug kan rijden. Met drie opgroeiende kinderen die te jong zijn om alleen thuis te blijven zullen wij nu meerdere hotelkamers moeten boeken wat het voor ons een kostbare aangelegenheid maakt. We hebben summier medegedeeld dat het voor ons helaas niet gaat lukken en dit is ons niet in dank afgenomen. Wij willen de familierelaties graag goed houden. Hoe kunnen wij duidelijk maken dat het zou helpen om iets meer aan familie op afstand te denken bij het versturen van uitnodigingen?

Boosheid na afzegging

Beste Boosheid na afzegging,

U hebt summier afgezegd voor het feest. Dit is niet genoeg. Als de jarige beledigd is dat u en uw gezin niet de moeite nemen om af te reizen naar het feest, moet u hem duidelijker uitleggen wat uw probleem is. U deed dit al in bovenstaande mail, u kunt dat makkelijk nog een keer opschrijven of mailen. U noemt dan de lange reisafstand, de leeftijd van uw kinderen en de hotelkosten voor een heel gezin.

Deze drie redenen, overgoten met spijtbetuigingen en oprechte verontschuldigingen, lijken voldoende excuus dat uw familielid minder beledigd zal zijn dan in eerste instantie. Eventueel kunt u er een belofte aan toevoegen dat u zeker zult langskomen, wanneer u in de toekomst in de buurt zult zijn – natuurlijk ruim van tevoren aangekondigd.

Ten slotte raad ik u aan om in de week die voorafgaat aan het feest uw familielid een mooi verjaardagscadeau plus felicitatiekaart te sturen. Het mag wat kosten: een cadeaubon van 100 euro lijkt een mooie compensatie. Dit bedrag zal vast als een passende pleister op de wonde worden beschouwd. Het lijkt sterk dat uw zwager na uw charmeoffensief nog steeds gepikeerd zal zijn doordat uw gezin het laat afweten.