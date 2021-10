We kunnen boos worden op de Belastingdienst, maar zij volgden slechts de toon die Rutte had gezet

Toen ik als zestienjarige besloot een hoofddoek te dragen en er voor het eerst mee verscheen op mijn protestants-christelijke school, werd ik door de toenmalige rector, wijlen meneer Luttik, naar zijn kamer geroepen. Terwijl ik me mentaal voorbereidde op een gesprek waarin ik gevraagd zou worden om hem af te doen, vertelde hij dat ik direct naar hem toe moest komen als ik narigheid zou ervaren, want dat zou hij nooit dulden op zijn school.

Voor iemand die geboren was in de jaren dertig was dit, denk ik, vrijwel zeker de eerste keer dat hij een gesluierde leerling in het onderwijs en op zijn school tegenkwam en misschien vond hij het wel vreselijk, of was hij er persoonlijk heel erg tegen, dat weet ik niet. Hij zei er namelijk niets over, liet het geen rol spelen. Hij stelde geen vragen en stond erop dat ik ook niet anders behandeld zou worden. Ik heb mijn battles zelf gestreden en heb nooit op zijn deur geklopt, maar het feit dat het kon was alle geruststelling die ik nodig. Hij had als rector en leider van de school de toon gezet die anderen moesten volgen.

De deur geopend voor etnische profilering door de overheid

Er ging de afgelopen dagen wederom een grote schok door onze samenleving met het bekend worden van het nieuws over 1115 kinderen die uit huis zijn geplaatst onder de gedupeerden van het toeslagenschandaal. Wie de afgelopen jaren goed heeft opgelet, weet dat dit alles niet begonnen is met de Belastingdienst, maar is terug te voeren naar het jaar 2003, toen Rutte in zijn functie van staatssecretaris gemeenten de opdracht had gegeven Somaliërs extra te controleren op fraude en daarmee de deur opende voor etnische profilering door de overheid. In 2007 is door de rechtbank het oordeel geveld dat hij daarmee had aangezet tot discriminatie. De reactie van Rutte daarop was dat dan de wetten moesten worden aangepast.

Laat dat even op u inwerken.

Een staatssecretaris, nu inmiddels al elf jaar onze premier, die bereid is om antidiscriminatiewetten aan te laten passen om een politieke opdracht door te kunnen drukken. Ik herhaal voor de goede orde: een premier. Die bereid is om wetten te wijzigen. Zodat politieke opdrachten uitgevoerd kunnen worden.

Politieke opdracht prevaleert boven het recht.

Afpakjesdag

We kunnen met zijn allen heel boos zijn op de Belastingdienst, die in het toeslagenschandaal voornamelijk selecteerde op dubbele nationaliteiten en gastouderbureaus met eigenaren die van allochtone afkomst waren. We kunnen woedend worden over Afpakjesdag, over huisuitzettingen, ouders die zelfmoord wilden plegen, kinderen die al tien jaar in armoede leven, kinderen die bij hun ouders zijn weggehaald, gezinnen die kapot zijn. We kunnen verbijsterd zijn over rechters die steevast de Belastingdienst gelijk gaven. We kunnen met onze vingers wijzen naar de jeugdzorg. Maar zij volgden slechts de toon die Rutte had gezet. Een toon die het zelfs mogelijk maakte dat meerdere gemeenten moskeeën en hun leden onrechtmatig hebben laten onderzoeken, zich volledig bewust zijnde dat deze werkwijze onrechtmatig was. Een politieke opdracht die prevaleert boven het recht.

Rutte heeft een toon gezet, die de deuren opende voor institutioneel racisme. Een toon die miljoenen burgers van hun rechtsbescherming heeft beroofd. En die toon zal nog heel lang door onze samenleving blijven echoën.