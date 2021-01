We hielpen een bevriend stel door een relatiecrisis en nu nodigen ze ons nooit meer uit

Beste Beatrijs,

Mijn man en ik zijn bevriend met een stel dat vorig jaar een behoorlijke relatiecrisis doormaakte. Wij waren de enige vrienden die alle details wisten en we hebben hen zoveel mogelijk gesteund met gesprekken en een luisterend oor. Hierdoor zagen we elkaar vaker dan voor hun crisis. Ons contact heeft zich meer verdiept. Sinds de grootste crisis is bezworen en het stel weer samen verdergaat, hadden we regelmatig afspraken om samen te wandelen of iets te drinken (uiteraard binnen de geldende coronaregels). Als we samen zijn, is het altijd gezellig. Het is ons opgevallen dat alle initiatieven altijd van onze kant komen. Zij nodigen ons nooit uit of stellen nooit iets voor. Wij vinden dit vreemd en begrijpen het niet. Moet ik dit bij hen aankaarten of gewoon wachten op een uitnodiging van hun kant?

Uit de gunst

Beste Uit de gunst,

Zoiets komt vaker voor: iemand heeft een vriend (of een bevriend stel) gesteund en geholpen, en als de narigheid voorbij is, vermindert het contact. Degenen die geholpen zijn nemen afstand, omdat ze het vervelend vinden afhankelijk geweest te zijn. Of ze schamen zich dat ze hun relatieproblemen met u besproken hebben. Ze voelen zich in de schuld staan en de reactie is dan irritatie. Dat is een onbedoeld gevolg van serieus hulp bieden. Degenen die hulp krijgen gaan de hulpgevers hun bemoeienis kwalijk nemen en het staat hun tegen om tot dankbaarheid verplicht te zijn. Het zijn vaak onbewuste processen. Als u uw vrienden hier rechtstreeks naar zou vragen, zouden ze glashard ontkennen dat er zoiets speelt, omdat het geen mooie gevoelens zijn. Het is nu eenmaal niet fraai om de hand te bijten die hen gevoed heeft.

Ik raad u daarom af om dit met uw vrienden te bespreken (u krijgt toch geen eerlijk antwoord) en hun de tijd te geven om bij te komen van hun crisis zonder dat u daar overheen hangt. Het is nu toch lockdown en het is heel moeilijk om afspraken of etentjes te houden. Geef hun een paar weken de ruimte om voor zichzelf een nieuw evenwicht te vinden. In het voorjaar, als de regels versoepeld zijn, kunt u hen weer eens bellen om een afspraak te maken. Tegen die tijd ligt hun crisis meer in het verleden en zijn hun gevoelens van verplichte dankbaarheid gesleten. Dan kan de vriendschap ook weer opbloeien op basis van gelijkwaardigheid.

