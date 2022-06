Wat zeg je tegen iemand die alleen maar praat en niet luistert?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Het volgende overkomt me nu en dan, laatst ook weer op een verjaardag: ik (vrouw) kom naast een mij onbekende man te zitten en ik knoop een gesprek aan. Ik vroeg iets in de trant van: ‘Waar ben je zoal mee bezig?’ Volgt een monoloog van drie kwartier. Als ik op de een of andere manier probeer aan te sluiten (‘O, wat leuk, ik geef ook les aan vluchtelingen’), wacht hij tot ik ben uitgesproken en gaat dan verder met zijn monoloog.

Toen we opstonden om te gaan eten, zei hij dat we gezellig gepraat hadden. Eigenlijk had ik willen zeggen: ‘Jíj hebt gezellig gepraat’ of ik had een beschrijving van onze communicatie willen geven. Ik laat het gaan om de sfeer niet te verpesten, maar ik vind deze situaties zeer onbevredigend. Is er een oplossing?

Ik kom er niet tussen

Beste Ik kom er niet tussen,

Voor deze situatie bestaat geen oplossing. Iemand die alleen maar zendt en niet luistert naar een gesprekspartner is gewoon heel onbeleefd bezig. Het feit dat het een onbekend persoon betreft, maakt het helemaal moeilijk om er een draai aan te geven.

Een bekende kunt u nog van zijn à propos afhalen door hem botweg te onderbreken en een eigen punt naar voren te brengen of over iets totaal anders te beginnen. Maar begrijpelijk deinst u terug voor zo’n harde interventie in een gesprek met iemand die u verder niet kent. De povere kwaliteit van de uitwisseling zelf aan de orde stellen (metacommunicatie) ligt ook niet erg voor de hand.

Waarom zou u zich verplicht voelen om een onbekende bij te spijkeren op het gebied van prettig converseren? Bent u aan tafel geplaatst naast zo iemand, dan bent u voor onbepaalde tijd gegijzeld, maar in alle andere situaties kunt u er gewoon vandoor gaan en met iemand anders gaan praten. Dan zegt u: ‘Ik zie daar iemand die ik lang niet gezien heb. Ik spreek je later wel weer.’

De rest van de avond blijft u natuurlijk uit zijn buurt.