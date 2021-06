Wat moet ik doen als mensen tijdens het videobellen in hun neus peuteren?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

In het afgelopen coronajaar was er op mijn werk veel overleg via Teams en Zoom. Dat gebeurt nog steeds, omdat veel mensen blijven thuiswerken. Wat mij nu opvalt is dat mensen kennelijk niet meer beseffen dat de ander hen ziet. In een vergadering met verschillende mensen tegelijk gaat het meestal wel goed, maar in kleinere sessies zie ik dat mensen aan hun vingers zitten, aan hun neus, op nagels bijten, zich krabben enzovoort. Laatst had ik een een-op-een-gesprek en die persoon zat continu in zijn neus te peuteren. Zo onsmakelijk, ik werd er gewoon misselijk van. Wat moet je dan doen? In contact met collega’s zeg ik er meestal wel wat van, maar dit was een zakelijke relatie die ik minder goed ken.

Onappetijtelijke aanblik

Beste Onappetijtelijke aanblik,

Als u een tweegesprek moet voeren met iemand die u eerder gesproken hebt, (iemand die u dus kent, ook al is het alleen maar van het videobellen), kunt u voorstellen om voortaan het contact telefonisch te doen. In deze situatie heeft het geen meerwaarde om elkaar te zien. U kunt gewoon bellen op de ouderwetse manier zonder beeld. Stel dat voor aan uw zakelijke relatie en dat zal de ander ook wel prima vinden. Mocht de ander vragen waarom, kunt u altijd iets zeggen in de trant van: we weten toch wel van elkaar hoe we er uitzien. Er kan geen misverstand zijn over wie het woord voert. Ik vind het rustiger om te bellen zonder beeld.