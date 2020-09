Wat kan ik doen tegen de felle tuinlampen van de buren?

Beste Beatrijs,

Onze buren hebben in hun tuintje ’s nachts verlichting aan. Het zijn lampen van een stevig kaliber. Wij hebben extra zware gordijnen opgehangen, maar toch slipt er door de kieren weleens een forse lichtbundel onze slaapkamer in, wat onze nachtrust niet ten goede komt. We kunnen goed met de buren opschieten en dat willen we ook graag zo houden. Hoe moeten we dit aanpakken?

Felle lampen

Beste Felle lampen,

U hebt een goede burenverhouding, dus u zou uw probleem met hen moeten kunnen bespreken zonder dat dit meteen ruzie wordt. Los van uw verstoorde nachtrust is de hele nacht licht aan in de tuin sowieso een beetje raar in deze tijden van energiebesparing en anti-verspilling. Waarom zou iemand de hele nacht zijn tuin willen verlichten? Maar goed, het gesprek moet in de eerste plaats gaan over het licht dat uw slaapkamer binnendringt ondanks de extra zware gordijnen. Vraag aan de buren of ze een sensor willen installeren aan de lampen, zodat ze alleen aangaan bij beweging. Dat is een gebruikelijke manier van nachtelijke huisbeveiliging die mensen erop nahouden in tuinen. De lichten zijn standaard uit en gaan alleen aan (voor maximaal een of twee minuten), wanneer de sensor beweging (inbrekers) detecteert. Helaas zijn het meestal passerende nachtdieren zoals egels of katten, waarop de sensor reageert, maar vergeleken met de hele nacht verlichting is dat voor u toch winst.

