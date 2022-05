Wat is eigenlijk een eerlijke verdeling van een gezamenlijk cadeau?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik heb onlangs de koude kant van mijn dochter benaderd voor een gezamenlijk warm cadeau voor de verhuizing van mijn dochter en schoonzoon: een airfryer. Allen waren enthousiast over mijn voorstel, totdat het over de verdeling van het aankoopbedrag ging. Iedereen werkt en heeft een modaal inkomen: de vader, moeder, broer en schoonzus van mijn schoonzoon en ikzelf, zonder partner. Nu ben ik als alleenstaande financieel (maatschappelijk gezien) altijd al het kind van de rekening, maar dat is nu eenmaal zo.

Voor de verandering leek het mij in dit privégeval eens eerlijk het bedrag door vijf personen (inkomens) te delen in plaats van door drie huishoudens. Dat bleek niet de bedoeling, want bij hen gaat het ook maar uit één pot, aldus de schoonmoeder. Ik had geen zin om mij hieraan te ergeren en besloot het cadeau in mijn eentje te geven. Omdat ik weet dat dit onderwerp overal weleens punt van discussie oplevert, vraag ik mij af of hiervoor een regel bestaat.

Verdeling cadeaukosten

Beste Verdeling cadeaukosten,

Bij de meeste verdelingen (etentjes in restaurants, vakantiekosten, voorstellingbezoek, reiskosten, uitgaan) worden de kosten per individu berekend. Alleen met cadeaus wordt vaker het stel als eenheid gebruikt. Dit komt doordat stellen die bijvoorbeeld een verjaardag bezoeken een cadeau geven dat maar weinig duurder is dan het cadeau dat een single persoon geeft. Ze geven dan iets van 20 euro in plaats van iets van 15 euro. Vandaar dat stellen terughoudend zijn om twee keer zoveel geld uit te geven bij een van tevoren afgesproken gemeenschappelijk cadeau, zoals in uw voorbeeld van de airfryer. Maar u hebt gelijk: het is beter om bij de verdeling van kosten aan een gemeenschappelijk cadeau het individu als eenheid te nemen en een stel dus twee keer zoveel te laten betalen.