Wat als ik niet de voogd wil worden van de dochter van mijn vriendin?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Een goede vriendin heeft een dochter van zes. Sinds het overlijden van haar eigen vader maakt ze zich zorgen over de toekomst van haar dochter, mochten zij en haar man getroffen worden door een onvoorziene, vroege dood. Zij heeft gevraagd of ik erover wil nadenken de wettelijk voogd voor haar dochter te worden in die situatie. Ik woon niet in dezelfde stad, vind haar dochter een leuke meid, maar ik ken haar niet bijzonder goed. Zelf ben ik kinderloos en volop verliefd in een prille relatie.

Naast de verantwoordelijkheid, die hopelijk nooit in de praktijk gebracht hoeft te worden, vrees ik ook voor spanningen als familieleden horen dat zij niet in aanmerking komen om de dochter op te vangen. Ik twijfel erg. Wat zal ik doen?

Zwaarwegend verzoek

Beste Zwaarwegend verzoek,

Uw aarzeling is begrijpelijk. Het is tamelijk ongebruikelijk om een vriend(in) te vragen voor een eventueel voogdijschap van een minderjarige in plaats van de eigen familie, meestal een broer of zus met partner (grootouders komen vanwege hun leeftijd nauwelijks in aanmerking). Niet alleen wordt de eigen familie hiermee gepasseerd, het is ook een belastende vraag aan een vriend of vriendin.

Het is niet niks om aan vrienden te vragen of ze bereid zijn om de verantwoordelijkheid voor een kind op zich te nemen tot de volwassenheid, ook al is de kans dat dit er daadwerkelijk van zal komen minimaal. Het lijkt dan ook niet iets waar u onbekommerd ja op moet zeggen.

Er zijn redenen genoeg om het verzoek van uw vriendin niet in te willigen: u hebt nog niet een zodanig vaste partner dat u het kind van uw vriendin een stabiele thuissituatie kunt bieden met twee ouders; u hebt zelf nog geen gezin; uw financiële toekomst zal zich nog moeten uitkristalliseren; misschien gaat u ergens anders wonen; u hebt geen hechte band met het kind.

Dit kunt u naar voren brengen om het verzoek van uw vriendin op een vriendelijke manier af te wijzen. In hetzelfde gesprek kunt u informeren naar de motieven van uw vriendin om niemand van haar eigen familie of van die van haar man als potentiële voogd te vragen.

Dat moeten heel serieuze redenen zijn, want normaal gesproken treedt een familielid op als voogd. Ook als er niemand testamentair als voogd is benoemd, zoeken de autoriteiten in de eerste plaats binnen de familie of er iemand is die adequate opvang kan bieden aan een weeskind.