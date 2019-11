Wanneer mag je de kinderen van een ander aanspreken?

Beste Beatrijs,

Sinds een paar maanden werk ik in een restaurant, waar vaak gezinnen met jonge kinderen komen (er is ook een speciaal ingerichte speelhoek). Geregeld rennen jonge kinderen door de zaak of blokkeren het looppad met een flinke berg speelgoed. Laatst kwam er zelfs een kind achter de bar waar ook messen en dergelijke liggen. Ouders zitten lekker te eten en zijn blij om even aan zichzelf toe te komen. Nu vraag ik me af: wanneer mag je kinderen van een ander aanspreken op hun gedrag? Of is het beter om de ouders aan te spreken?

Hinderlijke kinderen

Beste Hinderlijke kinderen,

Als de situatie om acuut ingrijpen vraagt, is het prima om jonge kinderen direct aan te spreken. Niet bars, maar zakelijk. U kunt ze meteen wegsturen als ze achter de bar komen: ‘Hier mag je niet komen, ga maar naar de speelhoek’. Idem met speelgoed in het looppad: ‘Dit speelgoed mag hier niet liggen. Breng het maar daarnaartoe’, en dan wijst u naar de speelhoek. Als u een rennend kind tegenkomt, kunt u ook zeggen: ‘Hé, je mag hier niet rennen!’

Na elke correctie die u hebt gegeven aan kinderen, is het goed om naar de ouders te lopen en te zeggen dat hun kind niet achter de bar mag komen/ geen speelgoed op de grond mag leggen/ niet mag rennen (of wat die kinderen dan ook nog meer doen wat niet oké is). Vraag de ouders vriendelijk of ze hun kinderen een beetje in de gaten willen houden, omdat u geen gevaarlijke situaties wilt in het restaurant.