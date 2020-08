Terwijl mijn man boodschappen haalt en de meisjes het huis stofzuigen onder slechts licht protest, maak ik nog een grote pan bietjesrisotto. Ideaal, want dan hoef ik morgen, als het bloedheet wordt en we bij mijn ouders zijn, niet te koken.

Ik mopper inwendig, want waarom is inpakken en nadenken voor een weekendje weg toch altijd even ingewikkeld als voor drie weken vakantie. Spullen pakken, eten voor de poes, briefje voor de hulp, je bent nooit binnen een half uurtje de deur uit.

We gaan een paar dagen bij mijn ouders de vakantie voortzetten. Lekker zwemmen en buitenspelen voor de dametjes, eindelijk mijn boek uitlezen voor mij. Mijn vader is benieuwd naar mijn bietjesrisotto, maar die staat helaas nog bij mij thuis op het fornuis. Gelukkig staat het gas uit.

’s Middags hoor ik mijn oudste dochter babbelen met mijn moeder terwijl ze een grote mand bessen aan het ritsen zijn. Mijn jongste dochter gaat met mijn vader klompen kopen en mijn man oefent op zijn accordeon. En ik loop met de hond op de doodlopende weg. Het is heet, je kan hier de hele polder overzien en de krekels zijn aan een oorverdovend concert begonnen. De zwaluwen vliegen laag. Met een beetje fantasie is het net Italië. Maar ach, waarom zou het ook Italië moeten zijn. Het is goed zo.

Tussendoor een dutje

De Friese Stabij met zijn lieve ogen wordt oud. Hij blijft hangen aan het begin van de doodlopende weg en ik haal hem op de terugweg weer op.

Mijn moeder geeft mij carrièreadvies in relatie tot mijn coronavermoeidheid: je moet zoveel werken dat je genoeg energie overhoudt voor je kinderen, je man en voor leuke dingen. In dat geval moet ik het internationale topmusici-advies uit de krant gaan aanhouden: tussen negen en elf en tussen drie en vier zijn de productiefste uren waarin je kunt presteren. Tussendoor nog een dutje en een beetje sporten voor optimaal resultaat. Ik denk na over het concept van de drie-urige werkdag. Zouden mijn onderwijsadviezen al op internationaal topniveau zitten zodat ik me dit kan veroorloven?

