Waarom schenk je gasten eerst goede wijn en daarna pas slobberwijn?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Waar komt eigenlijk de regel vandaan dat je bij een feest of een bijzondere maaltijd eerst de beste wijn inschenkt voor de gasten en als die op is de minder goede wijn? Waarom niet andersom?

Wijnvolgorde

Beste Wijnvolgorde,

De regel is inderdaad: eerst de beste wijn, daarna de iets minder goede en zo verder afdalend naar het niveau slobberwijn. De reden hiervoor is dat bij het begin van het feest iedereen nog fris is en de kwaliteit van de wijn op waarde kan schatten. Daar zijn ook mensen bij die niet meer dan één glas drinken. Naarmate het feest vordert, neemt het proef- en smaakvermogen sterk af. Wie twee glazen wijn op heeft schijnt al geen goede van matige wijn meer te kunnen onderscheiden. Zelfs het verschil tussen rood en wit kunnen geblinddoekte mensen dan niet meer proeven. Superieure wijn schenken aan mensen die katjelam zijn is paarlen voor de zwijnen.

De regel om te beginnen met de beste wijn is niet van vandaag of gisteren. Zie het bijbelverhaal over de bruiloft van Kana (Johannes 2: 1-12). Daarin raakt tijdens een bruiloft de wijn op, waarna Jezus een wonder verricht en een paar vaten water in wijn verandert. Wanneer de tafelmeester (die zelf kennelijk niet of nauwelijks gedronken heeft) de nieuw aangevoerde wijn opmerkt, zegt hij met verbazing tegen de bruidegom: ‘Iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer men eenmaal goed gedronken heeft de mindere. Maar gij hebt de goede wijn tot nu toe bewaard.’

