Waarom moet ik zoveel pakketjes aannemen voor mijn yuppen-buren die ik niet eens ken?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

In mijn buurt worden huurwoningen bij vertrek van de bewoners verkocht door de woningbouwvereniging. De sociale structuur van de wijk verandert hierdoor snel. De woningen worden gekocht door dertigers, die eerst een jaar lang hun bezit upgraden. Alles moet in het weekend gebeuren, zodat omwonenden op zaterdagen en zondagen lijden onder het geboor en getimmer. Wanneer het af is, gaat de deur op slot en bemoeit men zich niet met de omgeving. Nu staat er om de haverklap een postbesteller voor mijn deur, soms drie keer per dag met de vraag of ik een pakketje voor de buren wil aannemen. Als senior ben ik namelijk veel thuis. Ik ben niet te beroerd om iemand te helpen, maar heb steeds minder zin om als postverdeelcentrum te fungeren. Waarom zou ik iets doen voor lieden die hun twee auto’s voor mijn deur parkeren, zich nooit voorgesteld hebben, maar wel poeslief doen als ze hun pakketje komen ophalen? Wat te doen?

Pakjes aannemen

Beste Pakjes aannemen,

De vervanging van huurwoningen door koopwoningen in een buurt is heel vervelend voor mensen die er al wonen. De sfeer van de buurt verandert hierdoor en het verbouwen van huizen geeft geluidsoverlast. Nieuwkomers kunnen dit voor omwonenden draaglijk maken door hen te informeren met een A4’tje in de brievenbus over de tijdsduur en de intensiteit van de werkzaamheden. Ook buurten met van oudsher koopwoningen hebben trouwens last van langdurige verbouwingen door nieuwe bewoners – wat dat betreft zijn steden een doorlopend werk in uitvoering met de daarbij behorende herrie.

U hebt een probleem met het fungeren als postverdeelcentrum. Ik raad u aan om het initiatief te nemen en kennis te maken met de buren voor wie u pakjes aanneemt. Nodig die mensen uit voor een kopje koffie en een praatje. Ook zij zijn tenslotte gebaat bij een prettige burenverhouding. In geval van bekenden is het net iets minder vervelend om pakjes aan te nemen en wie weet kunnen zij op den duur ook eens een burendienst voor u doen. Als de frequentie waarmee er wordt aangebeld sowieso bezwaarlijk voor u is, kunt u de buren vriendelijk vragen of ze hun pakjes voortaan bij een nabijgelegen winkel willen laten bezorgen. Problemen zijn altijd makkelijker bespreekbaar, als buren elkaar kennen dan als ze onbekenden voor elkaar zijn.

