Waarom komt de naam van mijn kind op een brief of kaart niet voor die van mij?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Als ik een schrijven aan iemand richt en ik onderteken dat naast mezelf namens meer mensen, schrijf ik eerst de namen van de anderen en mijn eigen naam als laatste. Waarom zet men dan de namen van de kinderen wel achter de namen van de ouders? Het voelt voor mij heel onnatuurlijk om, nu we ouders zijn geworden, eerst onze eigen namen onder bijvoorbeeld een kaart te schrijven en als laatste de naam van onze zoon. Terwijl hij natuurlijk niet degene is die de kaart schrijft. Toen hij er nog niet was, zette ik netjes eerst de naam van mijn vriend en dan pas die van mezelf. Is er een gepaste volgorde voor ouders en kinderen, en zo ja, waarom is die dan zoals ze is?

Volgorde van namen

Beste Volgorde van namen,

Wanneer u een brief of kaart schrijft als echtpaar of stel, ondertekent u met beide namen en zet u uw eigen naam op de tweede plaats. De conventie luidt dat de ‘ik’ (schrijver van de brief) zichzelf niet voorop stelt. Op dezelfde manier zeg je in mondeling taalgebruik ook: ‘Adri en ik’ zijn een eindje gaan fietsen en niet: ‘Ik en Adri’ zijn een eindje gaan fietsen. Dus eerst de ander, dan jezelf.

In geval van medeondertekening namens kinderen komen die na de namen van ouders. Meestal hoeven de namen van kinderen er niet bij, want die nemen niet deel aan de correspondentie, maar op bijvoorbeeld een kerstkaart worden ze vaak vermeld om aan te geven dat het goede wensen van het hele gezin betreft. Kindernamen komen achter de namen van de ouders, omdat dit de geëigende manier is om een heel gezin tegelijk te representeren. Zo weet de lezer wie wie is. Soms staan namen van kinderen ook op de naambordjes op een voordeur. Dan staan ze altijd onder de namen van de ouders, omdat ze niet de hoofdbewoners zijn. In geval van familieopsommingen in rouwadvertenties worden eerst de ouders genoemd en daarna de namen van de kinderen in volgorde van anciënniteit. Idem op kaarten en andere vormen van geschreven correspondentie.