Waarom een Italiaan nooit ’s middags cappuccino drinkt? Sarah en Carlo leggen het uit

De Amerikaanse Sarah en de Italiaanse Carlo laten op hilarische wijze de cultuurverschillen tussen Italianen en de rest van de wereld zien.

Spaghetti breken voor het ­koken? Ananas op je pizza? Je kunt er bij veel Italianen (onder wie ondergetekende) maar beter niet mee aankomen. Daar is de Amerikaanse Sarah inmiddels ook achter. Ze deelt op TikTok video’s, waarin ze haar Italiaanse man Carlo uit de tent probeert te lokken.

Zo wil Sarah op vakantie in Italië weten of ze er ook pizza hawaï kan eten, tot afschuw van Carlo. “Waarom zou je dat vragen?” “Iedereen in Amerika eet het ook”, antwoordt Sarah verbaasd. Carlo: “Als je dat doet, kan ik mij hier nooit meer vertonen”.

En zo zijn er meer hilarische situaties­­. Wanneer Sarah gaat eten bij haar schoonfamilie en haar spaghetti met een vork naar binnen schuift, krijgt ze een verbaasde blik van Carlo. “Heb je dit nog nooit gegeten?” Want spaghetti moet je, geheel volgens Italiaanse wijze, eerst om je vork draaien en dan pas opeten. Gebruik geen lepel en zéker geen mes. Hij biedt vlug zijn excuses aan zijn familie aan.

Net als veel Italianen neemt hij eten heel erg serieus

Goed, wellicht zet Carlo zijn gechoqueerde reacties net iets vetter aan voor de camera. Maar de boodschap blijft overeind: hij neemt, net als veel Italianen, eten heel erg serieus.

Nog een paar tips van Carlo voor wie wil leven als een echte­­ Italiaan: melk drink je vanwege de lange verteringstijd alleen bij het ontbijt, dus ’s middags een kopje cappuccino bestellen is “echt heel raar”. Ga ook nooit met natte haren naar buiten (“Wil je ziek worden, of zo?”). Eet geen doormidden gebroken spaghetti (“Dat is illegaal in Italië”). En ten slotte: maak nooit, maar dan ook echt nooit plannen ’s avonds als het Italiaanse ­elftal moet voetballen (“Maak je een grap? Dat kun je niet doen”).