Waarom een composthoop zo fantastisch is

Compost is fantastisch spul. Het bestaat uit allerlei plantenresten, die door beestjes als wormen, slakken en miljarden bacteriën en schimmels worden omgetoverd in krachtvoer voor planten. Compost kun je kopen, maar ook – gratis! – zelf maken.

Eén van de eerste dingen die wij hebben gedaan toen we hier kwamen wonen, was een compost-systeem opzetten. Wederhelft Ronald heeft van oude schuttingdelen en stukken kippenren drie bakken gebouwd, die we om de paar maanden omscheppen en rouleren. In de eerste bak gooien we alle wiedsels, fijngehakt snoeiafval, konijnenstro en het groenafval dat de kippen en konijnen niet lusten. In de tweede bak zit de beginnende, grove compost en in de derde bak is dat compost geworden. Die gaat binnenkort over de moestuin, in de borders en door de potgrond van de kamerplanten.

Nu hebben wij ruimte genoeg. Maar ook in een kleine tuin is er een plek voor zo’n compostfabriek: één hoop werkt ook prima. Zoek een verloren hoekje in de halfschaduw van minimaal 80x80 cm, bijvoorbeeld onder een boom en niet te dicht bij een vijver of sloot. Zet er vier palen neer en span er gaas omheen, of timmer een rand van planken-met-kieren. En als dat te veel werk is, gooi je het groenafval gewoon op een hoop!

Wissel bladeren, hooi, groenteafval, onkruid, fijngeknipte takken en koffiedik af

Een composthoop bouw je op in ‘laagjes’. Wissel af: bladeren, hooi, groenteafval, gewied onkruid, fijngeknipte takken, koffiedik. Heb je veel groenafval van één soort, zoals gemaaid gras? Schep het er in porties op. Na vier tot twaalf maanden kun je je compost ‘oogsten’, afhankelijk van de grootte van je composthoop, de vochtigheidsgraad en de samenstelling. Houd je composthoop luchtig (niet aanstampen!) en schep ’m om de twee, drie maanden om. Op een gegeven moment, bijvoorbeeld in de herfst, voeg je niets meer toe en wacht je tot je mooie compost hebt.

Er zijn ook speciale composteervaten te koop; kleintjes voor op een balkon heten composteertrommel. Daarin gaat composteren veel sneller. Omscheppen hoeft niet, ze hebben beluchtingsgaten. Doe het groen- en keukenafval er aan de bovenkant in en na verloop van tijd schep je de compost er aan de onderkant uit. Omdat het voor vlijtige micro-composteerders lastig is om zo’n vat binnen te komen, kun je beginnen met een laag bladeren en goede beestjesrijke grond: van een andere, al ‘volwassen’ composthoop, een verse molshoop of uit een wilde tuin of bos.

Bokashi Een compost-alternatief voor balkonbezitters: ‘bokashi’. Door groenafval in een speciale emmer te fermenteren, ontstaat een meststof (het vocht) en bodemverbeteraar (het gefermenteerde groen). Kijk op internet voor meer informatie en adressen.