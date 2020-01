Waarom deze journalist Meghan Markle helemaal kapot schrijft

Piers Morgan schrijft Meghan Markle en prins Harry in zijn columns helemaal kapot en op tv doet hij er nog een schepje bovenop. Zijn haat tegen Meghan is heel persoonlijk.

In zijn eerste toespraak sinds zijn vertrek als senior royal sprak Harry – “niet de prins of de hertog” – warme woorden over Groot-Brittannië, het volk, zijn oma en de rest van de koninklijke familie. Alleen de media kregen een sneer. De Britse boulevardpers heeft hem en Meghan verdreven, benadrukte hij. Maar dat klinkt zo abstract – de boulevardpers. Je zou er wel eens een gezicht bij willen zien.

Nou, dat kan. En een naam noemen kan ook: Piers Morgan.

Een zeer invloedrijke journalist die Harry, maar vooral Meghan het afgelopen jaar helemaal kapot geschreven heeft en daar voorlopig niet mee stopt. In zijn laatste column omschrijft hij haar als: “Een tweedehands-autodealer met een tiara op zoek naar de hoogste bieder.” Of eerder: “Een manipulatieve hielenlikker die heel berekenend Harry’s hart veroverd heeft en zijn blinde liefde misbruikt om alles waarvan hij houdt te vernietigen. Door haar veranderde hij van een populaire, zorgeloze jongen in een treurige moraalridder.”

Haatcampagne

Piers heeft een heel persoonlijk motief voor zijn haatcampagne tegen Meghan, maar daarover straks meer. Eerst maar eens: wie is hij eigenlijk? Al op zijn 29ste was Piers (nu 54) hoofdredacteur van de tabloid News of the World en daarna van de Daily Mirror. Dat was in de tijd dat de kranten verwikkeld raakten in het afluisterschandaal (waar Piers natúúrlijk he-le-maal niets van wist). Hij werkte in Engeland en Amerika voor de televisie en presenteert tegenwoordig ‘Good Morning Britain’, en hij schrijft columns voor de Daily Mail die ook verschijnen op de druk bezochte website Mail Online.

Toegegeven, hij heeft een vlotte pen. Nog maar wat willekeurige citaten uit zijn columns, waarbij u moet bedenken dat zijn toon in het dagelijkse ontbijtprogramma niet anders is. “Meghan en Harry worden niet bekritiseerd vanwege haar huidskleur, maar omdat zij een egoïstisch stuk vreten is en hij een verachtelijke huilebalk.” Of: “Pak ze hun titels af voordat deze graaiende, egoïstische en manipulerende wannabe-Kardashians de monarchie nog verder beschadigen.” “Zoals iedere goede actrice weet Meghan hoe je jezelf kunt promoten als iemand met een goed hart.”

Meghan en Harry Beeld EPA

Waarom haat deze Piers Meghan zo intens? Dat zit zo. In de tijd dat Meghan bekend werd als actrice in de Amerikaanse serie ‘Suits’ benaderde hij haar via Twitter. Zij reageerde vriendelijk. Ze gingen een keer koffie drinken toen ze in Londen was. Hij bracht haar in contact met mensen en zij deed op haar beurt hetzelfde. De machtige mediaman was een interessant contact voor een ambitieuze actrice, niks geks aan. En toen ontmoette ze prins Harry. “Van de een op de andere dag beantwoordde ze mijn berichtjes niet meer. En ook mensen in haar omgeving negeerden me plotseling”, klaagde Piers openlijk. En hij concludeerde dat Meghan een berekenende heks is.

In happier times... when Meghan first slid into my DMs... think it’s fair to say she’s probably not such a ‘big fan’ of mine now. pic.twitter.com/WH0HzqeV3I — Piers Morgan (@piersmorgan) 15 januari 2020

Aangeklaagd

Terwijl iedereen begrijpt dat, wilde het ooit iets worden tussen haar en Harry, ze natuurlijk geen contact kon hebben met een van de beruchtste roddeljournalisten van het land. Natuurlijk kende Harry de reputatie van Piers. Het was pas berekenend geweest van Meghan als ze de ‘vriendschap’ had aangehouden, in ruil voor positieve verhalen.

Maar de wraak van Piers is vreselijk. En hij waarschuwt het stel: “Denk maar niet dat de pers jullie nu met rust gaat laten. Het zal allemaal nog erger worden, nu jullie niet meer officieel bij de koninklijke familie horen.” Hij krijgt van de Daily Mail ruim baan. Dat is immers de krant die door Meghan is aangeklaagd wegens de publicatie van een zeer persoonlijke brief aan haar vader. De strijd is wat Piers betreft nog maar net begonnen.

In Soap & co bespiegelt Harmen van Dijk wekelijks op de levens van beroemde mensen in Nederland en ver daarbuiten.