Waarom de bomen deze herfst extra prachtig zullen kleuren

Vorige week was ik in de Cotswolds, een streek in Engeland waar de tijd honderd jaar lijkt te zijn ­teruggedraaid. Ik heb er vooral tuinen bezocht, met vaak een prachtig landhuis erbij. September en oktober gelden daar als de mooiste tuinmaanden, omdat de bomen kleuren terwijl er nog van alles in bloei staat.

Daarom wilde ik naar het arboretum in Batsford. In die bomentuin staan inheemse en buitenlandse bomen en dit arboretum is maar liefst 22 hectare!

Spectaculaire verkleuring

Gelukkig hingen er naambordjes, want naast bekendere soorten stonden er bomen en struiken die ik nog nooit had gezien. Batsford is beroemd om zijn ­Japanse collecties: tientallen soorten bamboe, Japanse kersen en Japanse esdoorns, van mini- tot reuzeformaat. Die esdoorns verkleuren spectaculair, naar geel, oranje, rood en zelfs roze.

Het Batsford arboretum ligt in Gloucestershire, vlakbij Moreton-in-Marsh.

In 2015 kreeg Batford ginkgo-­zaden uit Japan, van een boom die in de Tweede Wereldoorlog de aanval op Hiroshima overleefde. Daar zijn intussen bomen uitgekomen. Extra leuk omdat de ginkgo miljoenen jaren geleden een van de eerste loofbomen was. De waaiervormige ginkgoblaadjes hebben nog geen hoofdnerf zoals ‘moderne’ boombladeren en verkleuren in de herfst tot goudstukken.

Ook de amberboom, Liquidambar, is fantastisch. Uit Amerika, dus ook niet inheems, maar met zulke mooie, oranje verkleurende stervormige bladeren en grappige vruchtjes dat ik er hebberig van werd. Er staan ook diverse soorten lijsterbes (inheems in Engeland en hier) met oranje-­rode bessen en gele kornoeljes met dieprode besjes en prachtig kleurende bladeren. En ik wist niet dat de Gelderse roos zulke glanzende, felrode bessen had.

Ook stress geeft prachtige kleuren

Hoe zit dat met die herfstkleuren? In de lente en zomer zijn bladeren groen, doordat er een groen pigment, chlorofyl, in zit. Planten en bomen hebben dat nodig voor fotosynthese, het proces waarmee ze zonlicht omzetten in zuurstof en suiker. Als de dagen korter worden, wordt er steeds minder chlorofyl aangemaakt, tot de productie helemaal stopt. En in bladeren zitten van nature ook andere kleuren. Als het chlorofyl minder wordt, komen die tevoorschijn; geel, oranje, rood en tenslotte bruin.

TIP Oktober is dé tijd om bomen en struiken te planten. Van den Berk (vdberk.nl) verkoopt meer dan 1600, vaak biologisch gekweekte bomenrassen, ook de soorten die in deze column worden genoemd. Bij tenhoven-bomen.nl vind je ook grote, volwassen bomen en die bezorgen ze thuis.

Bomen verkleuren niet elk jaar even sterk. De mooiste kleuren ontstaan als het overdag zonnig en warm is en ’s nachts koud, maar nog zonder vorst.

Het klinkt een tikje zielig, maar ook stress geeft prachtige kleuren, zoals na lange perioden van regen of droogte. Na de afgelopen zomer dus.