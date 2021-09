‘Waar wil je heen: noord, oost, zuid, west? We hebben de hele wereld in huis’

In het voormalige bankgebouw aan de Kneuterdijk in Den Haag opende onlangs koffie- en cocktailbar Ultramarijn. Nick Vrielink (26) is er mixologist.

Wat drinken we?

“Heel uitgesproken cocktails, die net als het interieur van de bar zijn geïnspireerd op het maritieme leven. De kaart gaat uit van het kompas. Waar wil je heen: noord, oost, zuid, west? In het noorden vind je cocktails met verse botanische kruiden, Finse gin of Nederlandse jenever. Voor de cocktails uit het oosten gebruiken we bijvoorbeeld Arak, een Indonesisch destillaat, en specerijenmixen zoals masala. In het zuiden proef je donkere smaken: koffie, cacao, vanille. Waait de wind naar het westen, dan bezoeken we de tropische eilanden. Het smaakt er naar kokos, ananas, en natuurlijk naar rum.

“Nederland is al eeuwen een doorvoerhaven van allerlei specerijen en producten. Wij vinden­­ het belangrijk om de gasten te laten ervaren waar die ingrediënten vandaan komen. We hebben de hele wereld in huis.”

Op welke cocktail ben je heel trots?

“Northern light. De basis van deze cocktail is de Finse gin Kyrö Napue, waaraan we een beetje Franse kruidenlikeur Dom Benedictine toevoegen voor de bitters. We trekken een sap van citroenschillen en tijm, en doen die erbij zodat het zuur de smaak in balans brengt. Tot slot spuit ik er een schuim van de leftovers van champagne over. We schenken ook champagne per glas, maar als de fles twee dagen openstaat, zijn de bubbels niet meer zo levendig. Eigenlijk moet je de champagne dan weggooien, dat is veel te zonde.”

Jullie dagen de gasten uit om aan de bar juist te vragen naar het drankje waar ze totaal niet van houden. Waarom?

“Iedereen heeft wel een drankje waarvan-ie de rillingen krijgt. Meestal komt dat doordat je in het verleden heel slechte kwaliteit van die drank hebt gedronken. De tequila die we bijvoorbeeld dronken toen we jong waren, is meestal goedkoop spul dat maar voor een deel uit agavedestillaat bestaat.

Dan laat ik je nu eens 100 procent agave-tequila proberen! Hou je van kruidig? Dan zou ik een tequila-cocktail voor je maken met basilicum, een beetje grapefruit en een goede pruimenbitter. Wedden dat je dan wel van tequila houdt? Ik wil graag dat mensen weten wat ze drinken. Het klinkt raar uit de mond van een bartender, maar: alcohol is niet goed voor je. Dus áls je drinkt, moet je zorgen dat het van goede kwaliteit is.”

Wat kost het?

Een alcoholische cocktail kost 13,50 euro, een non-alcoholische 9 euro.