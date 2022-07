Vrienden reageerden niet toen mijn man de diagnose parkinson kreeg, moeten we nu wel naar dat feestje?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Drie maanden geleden kreeg mijn man de diagnose parkinson. Ik had daar al rekening mee gehouden, maar het gleed een beetje langs hem af. Een deel van zijn vriendengroep is hiervan op de hoogte. Mijn man heeft weinig blijk van medeleven ervaren van deze vrienden. Geen kaartje, telefoontje, bezoekje of appje. Nu geeft één vriend een verjaardagsfeestje. Ik zie ertegenop om hierheen te gaan. We hebben een zware tijd achter de rug. Mensen vinden het moeilijk om in dit soort situaties de juiste vragen te stellen. Auto’s, vakanties, werk, huis en de kinderen zijn veiliger gespreksthema’s. Ik heb geen zin om te doen alsof er niets aan de hand is. Aan de andere kant vindt mijn man het leuk om zijn vrienden te treffen. Ik vraag me af of mijn man dit wel aan kan. Wat raadt u ons aan? Wel gaan of niet?

Meedoen of thuisblijven

Beste Meedoen of thuisblijven,

Als uw man zin heeft om naar het feestje te gaan, raad ik u zeker aan om er samen heen te gaan. Het is heel vervelend voor hem om zich nu al (drie maanden na de diagnose) helemaal terug te trekken uit zijn sociale leven. U hoeft helemaal niet lang te blijven! Hopelijk stellen zijn vrienden alsnog een paar belangstellende vragen. U kunt even zien hoe het loopt. Het zijn inderdaad moeilijke situaties, maar het is niet goed om het bij voorbaat al op te geven en een teruggetrokken bestaan te gaan leiden, voordat de noodzaak daar is.

Neem u voor om voor een overzichtelijke tijd naar het feestje te gaan en daarna weer naar huis. Misschien valt het mee, en heeft uw man buiten verwachting een gezellige avond. Misschien is het fijn voor hem als de gesprekken juist niet over zijn ziekte gaan en de schijn van normaliteit wordt voortgezet.