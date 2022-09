Vrienden geven cadeaus die ze hebben gekregen door aan anderen, dat vind ik een rotgewoonte

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Meer dan een mini-probleempje is het niet, toch vind ik het vervelend en ik erger me er steeds weer aan. Een aantal van onze vrienden en bekenden hebben de gewoonte om cadeaus die ze gekregen hebben door te geven aan een van hún vrienden. Ik vind dit een gebrek aan respect tegenover de oorspronkelijke gever en sowieso vind ik het een rotgewoonte. Ben ik overgevoelig?

Doorgegeven cadeaus

Beste Doorgegeven cadeaus,

Houd voor ogen dat mensen die cadeaus krijgen er altijd mee mogen doen wat ze willen: doorgeven aan een ander, weggooien, verkopen op Marktplaats, op zolder of diep in een kast stoppen - nu ja, het is hun beslissing. Niemand is verplicht om cadeaus tot het eind van zijn of haar leven te blijven koesteren. Cadeaus weggeven aan iemand die er misschien blijer mee is dan de oorspronkelijke ontvanger is een prima gewoonte. In ieder geval niet iets waar u als voormalige gever iets mee te maken hebt.

In uw geval lijkt het verreweg het beste om u zo min mogelijk te verdiepen in wat ontvangers doen met uw eerder gegeven cadeau. Uw naspeuringen leiden alleen maar tot chagrijn. Het is net als afval op straat: als u erop gespitst bent om voortdurend straatafval te registreren, zal het u meer opvallen en meer dwars zitten. Als u na overhandiging een gegeven cadeau uit uw hoofd zet, zult u niet weten wat ermee gebeurt en hoeft u zich ook niet te ergeren.

Bij cadeaus gaat het om het gebaar. De ontvanger bedankt hartelijk en toont zijn blijdschap. Verder is het een slecht idee om te controleren of de ontvanger wel genoeg respect ervoor aan de dag legt. Verdring desnoods met enige kracht de cadeaus die u gegeven hebt en u zult nergens meer last van hebben.