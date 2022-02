Vooringenomenheid is kennelijk geen probleem als het over moslims gaat

In 2001 werd mijn vriendin Ayse Kabaktepe door de rechtbank in Zwolle geweigerd voor een stage als griffier vanwege haar hoofddoek. Zij diende een klacht in bij de Commissie gelijke behandeling (ze kreeg gelijk) en werd landelijk nieuws. Opiniemakers, politici, docenten Nederlands recht: iedereen haastte zich om er het zijne over te zeggen. ‘De schijn’ was het terugkerende argument. Het ging er niet om of ze geschikt was of niet, ‘de schijn van neutraliteit zou worden aangetast’.

Voor mij als rechtenstudent was het bevreemdend dat het instituut dat anderen op de vingers tikte voor discriminatie zichzelf als uitzondering op de regel beschouwde en dat de docenten die mij het gelijkheidsbeginsel onderwezen het opeens hadden over ‘de schijn’.

Achteraf geloof ik dat deze zaak een van de keerpunten was in het debat over de multiculturele samenleving. Het was alsof een deel van Nederland wakker werd geschud. Gastarbeiders waren al lang geen gasten meer, hun kinderen beklommen de maatschappelijke ladder en die hoofddoek behoorde niet langer alleen die goedlachse dame toe die elke avond het kantoor kwam schoonmaken, maar ook haar dochter die rechter wilde worden. Voor iemand die jouw garnalen pelde, was een hoofddoek geen probleem, maar nu moest men er wel een standpunt over innemen.

Twintig jaar later is de discussie nog niet beslecht. Er zijn nu ook gesluierde vrouwen die boa of agent willen worden, en ook nu wordt de schijn van neutraliteit als argument aangevoerd. Wat mij betreft, kan een overheid pas neutraliteit uitstralen als ze de samenleving weerspiegelt. Als elke openbare functie, elk loket, elk uniform, elke bestuursfunctie, elke overheidsdeur door een man werd bemand, zou ik als vrouw niet het gevoel hebben dat ze ‘mijn’ overheid was of mijn belangen behartigde. Neutraliteit van de overheid is gebaseerd op vertrouwen en dat vertrouwen voel je niet als je er niets van jezelf of de mensen om je heen in terugziet.

Het gebrek aan neutraliteit is talloze malen aangetoond

Dat die neutraliteit een schijnargument is, blijkt uit de talloze zaken waarin de vooringenomenheid van de overheid is aangetoond. Het toeslagenschandaal. Racistische appjes van agenten. De NCTV die buiten haar bevoegdheden om burgers en religieuze voormannen volgde op social media. Gemeenten die willens en wetens de wet overtraden en moskeeën lieten onderzoeken. Boa’s die zich schuldig maken aan ongelijke behandeling van burgers met een migratieachtergrond. Een premier die openlijk zegt dat hij persoonlijk geen ethische bezwaren heeft tegen etnische profilering.

Vooringenomenheid van de overheid en het schenden van neutraliteit is blijkbaar geen probleem als het mensen met een migratieachtergrond en moslims treft, zolang de schijn van neutraliteit prevaleert boven de werkelijke partijdigheid en de openlijke vooringenomenheid.

Maar ach, wat maakt het uit als ons huis vanbinnen stinkt, zolang de buitenkant de schijn van reinheid kan ophouden?