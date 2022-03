Voor Olaf (76) was seks lang gekoppeld aan schaamte, tot hij verliefd werd op zijn tuinhulp

Tijdgeest onderzoekt het DNA van de liefde: hoe werkt de relatie met je ouders door op je eigen relaties? Olaf (76) ontdekte pas laat in zijn leven dat seks ook fijn kan zijn.

“Ik was twaalf toen ik mijn eerste natte dromen kreeg. Voorlichting was er niet, maar achter in een kast vond ik een boek van mijn vader, misschien was het zelfs wel van mijn opa geweest. Een voorlichtingsboek met van die oude gravures. En vreselijke verhalen. Er werd krankzinnige taal gebezigd. Het was een schok.

Ik heb dat boek één keer ingekeken, toch heeft het mijn leven bepaald. Er stond in dat je met je handen boven de dekens moest slapen. Als je dat niet deed, kreeg je een ziekte in je ruggengraat die door zou vreten naar je hersenen, waardoor je vroegtijdig dood zou gaan. Ik wist zeker: dat heb ik. Seksualiteit kreeg een heftige, negatieve lading.

Op de mulo was ik bang dat klasgenoten die seksuele ellende aan me konden zien. Dat ik het fout had gedaan. Ik maakte moeilijk contact met anderen en ging ­hyperventileren als ik voor de klas moest staan. Met mijn ­ouders durfde ik niet over het onderwerp te praten. Het vertrouwen ontbrak, ik heb ze nooit in de ogen durven kijken.”

Ik dacht: over twee jaar ben ik dood

“Ik heb een blanke vader en een Indische moeder. Die achtergrond heeft ook een rol gespeeld. Aan vaders kant vonden ze mij ‘typisch Indisch’. Bij de andere familie was ik ‘een witte’. Ik hoorde nergens bij, wat thuis versterkt werd doordat mijn ­vader niet accepteerde wie ik was. Ik vernaaide graag mijn ­eigen kleren. Dat maakte hem woest. Hij sloeg me achter de naaimachine vandaan. Mijn moeder zweeg.

Al met al was ik onzeker en angstig. Zodra ik me aangetrokken voelde tot een meisje, dacht ik: dat kan ik haar niet aandoen, want over twee jaar ben ik dood. Dat wist ik zeker. Het stond in dat boek. Dat verhaal heeft zo lang in mijn hoofd gezeten. Ik heb het nooit tegen iemand verteld. Tot zes jaar geleden.”

Weer die zwijgzaamheid

“Op mijn achttiende gebeurde waar ik bang voor was: ik kreeg een vriendinnetje. Neuken ­deden we niet, dat heb ik lang niet gedurfd. We rommelden wat. Elke keer als ik klaarkwam, voelde ik me schuldig, want nu zou ik haar in ellende storten. Ik kon niet vrijen, dus op zeker moment stopte die relatie.

Toch bleef die vriendin een rol spelen in mijn leven. Op de een of andere manier trok ze me mee haar kringen in, een studentikoze omgeving waar ik me niet thuis voelde. Ik werkte en had allerlei baantjes, in de bouw of ik vulde kratten bij Heineken. Omdat ik verder niemand had, modderde die relatie voort.

Op mijn veertigste ben ik met haar gaan samenwonen. Bij ons huis hoorde een stuk grond, met plek voor dieren en een tuin. Ik dacht van de ergste angsten af te zijn, ik had wat onenightstands gehad en merkte dat het lichamelijk wel werkte, toch kon ik er niet inkomen met haar. Seksualiteit en pijn bleven aan elkaar verbonden.

Soms hadden we jaren geen seks. Als we op vakantie gingen dacht ik: leuk, dan doen we het in de tent of in het hotel, dan vieren we het leven. Ik snakte naar zo’n bevrijding, maar die bleef uit. Het werd nooit besproken. Ook over haar kinderwens sprak ze niet. Ze had dezelfde eigenschap als mijn ouders: zwijgzaamheid.”

Een nieuw begin in het buitenland

“Die relatie heeft tot zes jaar geleden geduurd. Op mijn 69ste ben ik bij haar weggegaan. Het klinkt heel banaal, maar ik werd verliefd op onze 35-jarige tuinhulp. In pauzes kletste ik met haar. Ook zij had dingen meegemaakt. En ik vertelde over hoe ik met mijn ex leefde. Over mijn angsten. En over dat boek.

Vertrouwen en erotische aantrekkingskracht kwamen bij ­elkaar. We hadden seks op een manier die ik nog nooit had meegemaakt. Ik durfde haar in de ogen te kijken. Zij was letterlijk en figuurlijk de eerste bij wie ik me blootgaf. Alsof ik het verleden van me afgooide.

Dit klinkt misschien als een happy end, toch is de realiteit minder zwart-wit, vooral nu de eerste verliefdheid voorbij is. Ons leeftijdsverschil is best lastig. Zij heeft een kinderwens en die kinderen wil ze van mij. Maar ik wil niet op mijn tachtigste nog met kleintjes zitten. Dat trek ik niet. Daar voel ik me schuldig over.

Toch zijn dit andere moeilijk­heden dan die basale angsten van vroeger. Ik ben blij dat ik ­iemand gevonden heb, al had ik veel eerder op een normale manier intimiteit willen beleven. En ik had zo graag gewild dat ik eerder een vrouw had gehad die me had bewogen om kinderen te krijgen.

Mijn vriendin vindt ons leeftijdsverschil geen punt. Ze wil een nieuw leven met mij beginnen in het buitenland. We zijn bezig met iets, een huis, in Zweden. Vlak bij een stad. Daar is het een stuk goedkoper. En er is frisse lucht. Dat zal me goed doen.”

De naam in dit artikel is om privacyredenen gefingeerd. De echte naam is bekend bij de hoofdredactie.