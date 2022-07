Voor een etentje bij vrienden blijken ook anderen te zijn uitgenodigd, kan dat zomaar?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Een tijdje geleden werden mijn partner en ik door vrienden die we lang niet gezien hadden, uitgenodigd om te komen eten. We gingen enthousiast op die uitnodiging in. Het begintijdstip dat ze voorstelden vonden we aan de late kant, omdat we ’s avonds ook nog helemaal terug moeten reizen. Toen ik vroeg of het iets eerder kon, was dat geen probleem, maar ze bleken het nog wel even te moeten overleggen met een ander stel dat ze uitgenodigd hadden. Wij kennen dat stel eigenlijk niet, alleen van vluchtig contact op een enkel feestje bij onze vrienden. We waren niet blij met deze onverwachte uitbreiding van het gezelschap, maar hebben er niets over gezegd. Uiteindelijk bleken de andere gasten verhinderd te zijn. Mag je volgens de etiquette mensen uitnodigen zonder erbij te zeggen dat er nog andere gasten komen? En hadden wij duidelijk kunnen maken dat we dit niet leuk vonden?

Liever met z’n vieren

Beste Liever met z’n vieren,

Voor een etentje mogen mensen uitnodigen wie ze willen. Het tafelgezelschap hoeft niet beperkt te blijven tot één stel vrienden - daar mogen best anderen bij. Soms doen gastgevers dit, omdat ze het een en ander hebben in te halen op het gebied van vrienden uitnodigen, en dat gaat sneller, wanneer ze er een paar tegelijk vragen. Het gebeurt in ieder geval in de verwachting dat de uitgenodigde gasten (of ze elkaar nu een beetje kennen of helemaal niet) het goed met elkaar zullen kunnen vinden en dat iedereen een gezellige avond heeft.

Er is geen regel dat gastgevers van tevoren moeten aankondigen ‘wie er nog meer uitgenodigd zullen worden’ - dat kunnen gastgevers naar eigen inzicht meedelen of in het midden laten. Hieruit volgt dat gasten die wel te horen krijgen wie er nog meer aanwezig zullen zijn, hier geen bezwaar tegen kunnen maken (tenzij in urgente gevallen, bijvoorbeeld een vete), want daarmee zouden gastgevers voor het hoofd worden gestoten. Vertrouw erop dat uw vrienden niet als een kip zonder kop te werk gaan, maar dat ze weten wie er bij elkaar passen. Als u uw vrienden meer privé zonder anderen erbij wil spreken, kunt u hen altijd apart bij u thuis uitnodigen.