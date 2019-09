Voetbalfans laten het weer knuffels regenen in De Kuip

Ruim 25.000 knuffels heeft de supportersclub van ADO Den Haag al opgehaald voor het Rotterdamse Sophia Kinderziekenhuis. De pluche beesten zijn bedoeld voor een ‘knuffelregen’ tijdens de wedstrijd Feyenoord-ADO in De Kuip, aanstaande zondag. De Haagse supporters laten de knuffels dan vanuit het uit-vak naar beneden vallen, op de tribune waar patiëntjes van het Rotterdamse ziekenhuis zitten.

De eerste knuffelregen was bij de wedstrijd Feyenoord-ADO in 2016. ‘You’ll never walk alone’, zo zongen de fans van beide clubs het Feyenoord-lijflied, terwijl de pluche beesten neerkwamen op zo’n duizend patiëntjes. “Waren we in stadions altijd maar zo lief voor elkaar”, aldus de dienstdoende NOS-commentator.

Beelden van de actie gingen de hele wereld over. Dit jaar komen er daarom ook dozen met knuffels uit Amerika, Duitsland, Frankrijk en België, zo meldt ADO-supporter Marc Weterings in het Algemeen Dagblad.

Er zijn zelfs te veel knuffels opgehaald: in het stadion kunnen er maar maximaal vierduizend naar beneden worden gegooid, anders wordt het chaos, vreest supportersvereniging Haagsche Bluf. Daarom bedacht de club nog een actie: voor 1 euro per stuk zijn de knuffels te adopteren. De opbrengst gaat naar het kinderziekenhuis. De Alkmaarse voetbalclub AZ nam prompt vijfduizend knuffelberen af. AZ speelt zijn thuiswedstrijden tot de winterstop in het stadion van ADO, omdat een deel van het dak van het Alkmaarse stadion is ingestort.

Is dan alles pais en vree in de voetballerij? Niet helemaal. De fanatieke Feyenoord-supporters van vak S zijn niet welkom bij de wedstrijd tegen ADO Den Haag. Straf van de voetbalbond KNVB, wegens het afsteken van vuurwerk tijdens een duel met Ajax.