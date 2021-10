Vlak voor het etentje liet onze vriendin weten dat haar nieuwe vriend geen tomaten lust, is dit gepast?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Vandaag komt een vriendin eten. Zij neemt voor het eerst haar (nieuwe) vriend mee. Nu blijkt de beste man geen tomaten te lusten. Geen probleem, die stonden toch al niet op het menu en anders had ik nog wel even wat anders verzonnen. Mijn vriendin met wie ik samenwoon vindt ten eerste dat onze gasten te laat zijn met het melden van deze dieetwens en ten tweede dat ze ondankbaarheid tonen door deze door te geven. Maar ja, mochten er tomaten (in welke vorm dan ook) op het menu hebben gestaan, was dat echt een probleem geweest. Tegelijkertijd denk ik: had ik moeten vragen naar dieetwensen? Of is dit alles de schuld van mijn vriendin, die zich überhaupt nergens druk om maakt? Hoe had dit idealiter moeten verlopen?

Geen tomaten

Beste Geen tomaten,

Idealiter had u inderdaad moeten informeren of uw gast (die voor het eerst bij u kwam eten) dieetwensen had. Let wel: dit gaat om dingen die iemand niet kan, niet mag of niet wil eten. De reden voor zo’n beperking is irrelevant en hoeft ook niet vermeld te worden. Het is niet de bedoeling dat iemand meedeelt waar zijn/haar voorkeur naar uitgaat – u bent geen restaurant.

U hebt er niet aan gedacht om naar beperkingen te vragen en in dat geval is het handig dat de gast zelf even van tevoren belt om te waarschuwen dat (sorry) tomaten niet tot de mogelijkheden behoren. Met zo’n mededeling wordt geen ondankbaarheid getoond, integendeel – er wordt alleen maar beoogd om ongemakkelijke situaties te vermijden, zoals een gast die onverwachts begint te steigeren, als u de van tomatensaus doortrokken lasagneschotel op tafel zet waarmee u altijd zoveel eer inlegt. Al met al is de voorbereiding van het etentje dus prima verlopen.