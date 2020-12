Verveling tijdens de kerstvakantie? Nergens voor nodig; dit kunnen we nog wél doen

Tot 19 januari zit het land op slot. Extra zuur, want maandag is ook de start van de kerstvakantie. Om er voor te zorgen dat deze twee weken niet in een waas van verveling voorbij gaan, vier tips om je op de been te houden.

Leer traag koken

Fermenteren is hip. Of heel oud, net hoe je er naar kijkt. Met fermentatie maak je via schimmels, bacteriën of gisten een ander voedingsmiddel. Denk aan zuurkool, maar ook aan kaas, wijn of chocolade. “Gefermenteerde groentes bevatten levende bacteriën”, zegt fermentatie-expert Christian Weij, die het boek ‘Verrot Lekker’ schreef. “Die zijn goed voor ons immuunsysteem en onze weerstand, iets dat de afgelopen maanden natuurlijk hoog op de agenda stond.”

Het fermenteren van groenten duurt ongeveer een week, zegt Weij en is dus een prima bezigheid in de vakantie. “Het makkelijkst is om wat bietjes, rapen, wortels en knolselderij in blokjes van een centimeter te snijden. In totaal zo’n 450 gram aan groentes. Die doe je in een weckpot van een liter. Heel belangrijk is dat er geen zuurstof bijkomt, anders gaat het schimmelen. Voeg een afgestreken eetlepel zout toe, eventueel kruiden en 500 ml water. Laat het een week op je aanrecht staan zonder te luchten, en je gefermenteerde groente is klaar.”

Verhelp een pandemie

Bordspellen en puzzels hebben veel mensen al ontdekt het afgelopen jaar, maar nu we weer langer thuis zitten, is het misschien tijd voor een spel dat minstens een paar uur duurt.

Voor een hele dag plezier is het spel Western Empires een aanrader, zegt Rinie Storkhorst van Jolie Spellen in Eindhoven. Een potje duurt minstens zes uur en kan uitlopen tot dertien uur. Wel heb je daar minstens acht volwassenen voor nodig, dus alleen een groot huishouden kan dit veilig spelen.

Voor kleinere groepen is een zogenoemd ‘legacy’-spel een betere optie, zegt Martyn Dignum van De Tinnen Soldaat in Ede. Dat zijn spellen waarbij een pot niet per se lang duurt, maar ieder spel weer invloed heeft op het volgende. Een speler kan de opdracht krijgen om een kaart in het spel te verscheuren, of nieuwe regels te introduceren. Die aanpassingen blijven bij volgende rondes gelden.

Een populair spel in die categorie is Pandemic Legacy, waarbij spelers de uitbraak van een ziekte moeten voorkomen. Iedere ronde duurt ongeveer een uur, het hele spel beslaat 12 tot 24 rondes. Het spel verkoopt hartstikke goed, zegt Dignum, maar voor degene die juist aan de huidige realiteit wil ontsnappen misschien geen aanrader.

Ga een nacht sterrenkijken

De winter met zijn lange nachten is een goed moment om eens intensief omhoog naar de hemel te turen. En de komende periode is er ook nog heel veel moois te zien. Op 21 december bijvoorbeeld staan de planeten Jupiter en Saturnus erg dichtbij elkaar aan de hemel, zegt vrijwilliger Roy Keeris van sterrenwacht Sonnenborgh. “De laatste keer dat dit gebeurde was bijna vierhonderd jaar geleden.”

Voor het blote oog lijken de planeten samen te smelten, waardoor ze één grote ster lijken. Deskundigen denken dat dit fenomeen mogelijk ook de ster van Bethlehem was die de drie wijzen uit het Oosten zagen duizenden jaren geleden. Extra bijzonder dus dat dit verschijnsel net rond de Kerst is te zien.

Maar ook op andere dagen valt altijd wel iets te zien, zegt Keeris. Ga eens in je achtertuin staan of in een weiland buiten de stad bij helder weer. Met een verrekijker en met het blote oog zie je genoeg. Of gebruik een speciale app – waarbij je met je telefoon de hemel ‘scant’ – die je vertelt welke planeten en sterrenbeelden er te zien zijn. Ook op de site van Sonnenborgh kun je een agenda raadplegen die laat zien wat voor moois er de komende weken te bekijken is.

Leer Fries

Op vakantie kunnen we niet, maar alvast de taal van het land leren wel. Dat kan prima vanuit huis, met bijvoorbeeld een app. De makkelijkste taal voor ons om te leren is een die op het Nederlands lijkt, zoals het Fries, Duits of Deens. Dat zegt universitair docent tweede taalverwerving Nivja de Jong.

Leeftijd maakt gelukkig niet uit als je eenmaal volwassen bent. Kinderen leren taal gemakkelijker, maar het verschil tussen iemand van veertig en tachtig is klein. Een app kan motiveren door het spelelement wat er vaak in zit, maar de woorden en zinnen moeten wel betekenisvol zijn, zegt De Jong. Het allerbeste blijft om een echt gesprek te voeren in de taal die je leert. Dat kan ook met videobellen.

De taallessen hoeven niet erg inspannend te zijn. Ook van een anderstalige film of serie kan je leren, aldus De Jong. “Je moet er wel een beetje bewust mee bezig zijn, en misschien af en toe de televisie op pauze zetten.” Met een goede motivatie kan je dan na twee weken jezelf verstaanbaar maken, en gesprekjes voeren over alledaagse onderwerpen.

