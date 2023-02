Vertel ik mijn zoontje dat zijn vader al voor zijn geboorte is vertrokken?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

De vader van mijn kind is vertrokken tijdens mijn zwangerschap. Hij was al lang gescheiden en had desondanks nog veel problemen met zijn ex en de kinderen uit dat huwelijk. Hij heeft vaak gezegd dat hij het allemaal niet meer aankon, hij wilde geen kinderen meer en geen zorgen. Professionele hulp mocht niet baten.

Inmiddels woont hij samen met een nieuwe vriendin. Wij hebben nooit meer contact gehad en eerlijk gezegd heb ik daar ook geen behoefte meer aan. Maar hoe leg ik het mijn zoontje van drie uit? Vertel ik een donorverhaal? Vertel ik de (halve) waarheid? Hoe doe ik dit respectvol? Mijn ex wil niets met hem te maken hebben. En ik wil mijn kind geen pijn doen.

Vader vertrokken

Beste Vader vertrokken,

Vertel uw kind in ieder geval geen leugens! Dus ook geen donorverhaal. Op een gegeven ogenblik komen die leugens (wat u dan ook verzint) toch aan het licht en zal uw kind het u kwalijk nemen. Vertel hem de waarheid, hoe moeilijk dat ook is.

Vertel hem dat zijn vader is vertrokken nog voordat zijn zoontje geboren werd. Zijn vader heeft hem nog nooit gezien. Vertel hem dat zijn vader niet bij zijn gezin wilde (of kon) blijven. Zeg dat u niet weet waar hij woont en dat hij niet meer terugkomt. Spiegel uw kind geen luchtkastelen voor, waarin zijn vader als reddende engel terugkeert.

Dit soort valse toekomstbeelden zullen zich alleen maar tegen u keren. Zeg geen lelijke dingen over de vader, ook al koestert u wrok. Geen enkel kind wil dat zijn vader als een slecht mens of mislukkeling wordt afgeschilderd.

Als uw kind vraagt waarom zijn vader hem niet wil zien/ zijn vader niet bij u en hem wil wonen/ niet voor hem wil zorgen, dan zegt u dat het u vreselijk spijt, maar dat u niet weet waarom. Het is helemaal niet erg om tegenover uw kind toe te geven dat er dingen zijn die u niet weet. Dat is realistischer en geeft op den duur meer vertrouwen dan de alwetende uit te hangen.

Als uw zoontje vraagt of hij zelf de schuld ervan is dat zijn vader is weggelopen, kunt u dat in alle toonaarden ontkennen. Het weglopen is de eigen keus van de vader geweest en van niemand anders. Dit verhaal zal aangepast moeten worden aan de leeftijd van uw kind. Voor een driejarige moet het ietsje simpeler dan voor een negenjarige. Maar in essentie blijft het dezelfde waarheid.