Verpruts ik de feestsfeer als ik bezoek vraag hun glazen op een onderzetter te zetten?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Van huis uit heb ik meegekregen om zuinig op spullen te zijn. Voor onze nieuwe meubels hebben mijn man en ik keihard gewerkt en gespaard. Het waren geen goedkope meubels en ik ben van plan er jaren mee te doen. Daarom ben ik er ook zuinig op.

Als er visite komt, leg ik een onderzetter onder hun glas of kopje. Ik wil geen kringen op mijn mooie houten tafel. Nu werd mij laatst voor de voeten gegooid dat mensen hier niet graag op een verjaardag komen. Ze vinden mij een partypooper, omdat ik viltjes of onderzetters onder de glazen en kopjes neerzet. Ze feesten liever elders, waar wel alles kan en mag.

Omdat ik geen ruzie wilde, heb ik er maar luchtig op gereageerd en het afgedaan met een grapje. Achteraf zit het mij nog steeds heel hoog en voel ik mij gekwetst en verdrietig. Is het dan zo erg om zuinig te zijn op spullen waar je hard voor hebt gewerkt?

Partypooper

Beste Partypooper,

Natuurlijk mag u zuinig op uw spullen zijn! Niemand heeft iets te zeggen over hoe u met uw spullen en uw huisraad omgaat. Het is uw goed recht om er voorzichtig mee om te gaan en erop toe te zien dat andere mensen (gasten) de zaak niet verruïneren. Als u onderzettertjes of viltjes onder de kopjes en glazen wil, dan doet u dat gewoon. Als andere mensen daarom lachen is dat hun probleem. Haal er gewoon uw schouders over op.

Het lijkt me trouwens sterk dat uw vrienden en familieleden niet bij u op bezoek of op een feestje willen komen, omdat u uw meubels wil beschermen. Aan gasten die alleen maar ergens willen komen waar ze de vrije hand hebben met het meubilair, mist u weinig. Die kunnen beter gaan feesten in het soort ambiance waar blinde paarden geen schade kunnen aanrichten, een verlaten mijn of een vliegtuighangar.