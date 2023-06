Verplicht tinderen is de beste relatietherapie

‘Mannen moeten zich wel anders voordoen bij internetdaten’, mailt een Trouw-lezer me. ‘Als je niet heel knap, rijk of anderszins opvallend bent, kom je er gewoon niet tussen. Ik stond ingeschreven op een site waarop ik kon zien welke mannen wél veel respons kregen. Zag ik weer een foto van zo’n man met wapperend haar achter het roer van een zeilboot. Dikke kans dat die boot niet van hem is. Of dat hij niet de man is die op die foto staat. Ik denk dat ze denken dat als ze eenmaal contact hebben, ze wel kans maken. Mannen liegen, maar ik denk ook vaak dat vrouwen die leugens willen geloven.’

Een vriendin van me tindert als haar dochter bij haar ex is. Ze herkent de leugens al voordat ze de mannen in kwestie in het echt ontmoet en inmiddels is ze ervan overtuigd dat de beste relatietherapie is om mensen verplicht dagelijks een half uur te laten tinderen: ‘Dan gaan ze hun best wel weer doen voor hun huwelijk’.

Zelf moet ik er niet aan denken om met een onbekende te gaan daten. Nog los van alle verhalen over leugens en gekken: ik zou me niet over dat geforceerde heen kunnen zetten en ik begrijp niet hoe iedereen dat maar doet.

Getuite lippen, knietjes bij elkaar

“Je moet wat” zegt de gitarist uit mijn band. Hij, leuke man, zoekt leuke vrouw. Zijn zoekcriteria: tussen de 47 en de 67 jaar, binnen een straal van 25 kilometer. Het levert weinig op. “Kijk zelf maar”, zegt hij.

Ik kijk. Vrijwel alle vrouwen staan op exact dezelfde manier op de foto. Zogenaamd sexy geposeerd (getuite lippen, knietjes bij elkaar en de borsten vooruit), en allemaal zien ze er minstens vijftien jaar jonger uit dan hun leeftijd. Dus ze gebruiken of allemaal filters of het zijn foto’s van lang geleden.

“Ik zie maar zelden gewone foto’s die me iets zeggen over het leven van zo’n vrouw. Nooit verwaaid haar, of lachrimpels, of een actiefoto. Alleen maar foto’s van strakke poserende popjes die doen alsof ze 30 zijn in plaats van 48 of 58. En hun teksten slaan ook nergens op.”

Wat er mis is met die teksten?

“Ze schrijven altijd dat ze geen ONS (onenightstand) of FWB (friends with benefits) willen. Waarom dan zo op de foto, wat willen ze dán? Ja, wijn drinken met vriendinnen, daar hebben ze het allemaal tot vervelens toe over. Echt een afspraak maken lukt trouwens ook bijna nooit, ze vinden het altijd te snel. Hoelang wil je typen dan? Ze zullen er zijn, succesverhalen, maar niet bij mij.”

Houd moed

Ik denk aan mijn oude yogajuf uit Rotterdam. Zij ontmoette haar tweede man zonder internet en zonder te daten. Ze ging er zelfs de deur niet voor uit: er was een treinstaking en de vriendin uit Nijmegen die op bezoek zou komen, kreeg een lift van een buurman die toch naar het westen moest. Hij ging nog even mee naar binnen voor een kop koffie en dat mondde uit in een lang en gelukkig huwelijk.

Ik heb meer van zulke verhalen, dus houd moed.

Trea van Vliet schrijft over daten op middelbare leeftijd. Waar loop je tegenaan?