Verlies ik mijn vrienden als ik kritisch ben op de losse manier waarop ze omgaan met de coronamaatregelen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik merk steeds vaker dat mijn vrienden het niet zo nauw nemen met de coronamaatregelen. Ik wijs ze regelmatig op het feit dat we alleen met elkaar deze crisis de kop kunnen indrukken, maar dat maakt weinig indruk. Kost deze houding me mijn vriendschappen? Of moet ik het door de vingers zien? Het gaat bijvoorbeeld om kinderfeestjes: toch zes personen die komen in plaats van twee op een dag.

Strikt en losjes

Beste Strikt en losjes,

Het is lastig manoeuvreren als mensen er verschillende coronanormen op nahouden. Het enige wat u kunt doen is zelf afstand houden/nemen, als mensen te dichtbij komen of de regels anderszins overtreden. Wanneer u op afspraken komt waar meer mensen aanwezig zijn dan officieel is toegestaan, zit er niets anders op dan maar weer te vertrekken, bijvoorbeeld op zo’n kinderfeestje. Ik raad u af om in discussie te gaan met uw vrienden over wat wel en wat niet op zo’n moment aanvaardbaar is. Het is heel vervelend om als politieagent en spelbreker te moeten optreden in andermans huis. Tegelijk hoeft u zelf natuurlijk geen regels te overtreden. Ik denk overigens niet dat deze houding u vriendschappen hoeft te kosten. Er zijn nu eenmaal altijd mensen die heel precies zijn met regels, en anderen die het allemaal wat ruimer opvatten. Elkaar kapittelen en op de nek zitten maakt het alleen nog maar erger. Het is beter als mensen elkaar een beetje met rust laten. De huidige toestand kan kort duren – waarschijnlijk zal het lang duren – maar zoals aan alle pandemieën in de wereldgeschiedenis een eind is gekomen, is op een gegeven moment ook deze voorbij. Dan kunnen mensen het gewone leven weer opvatten en zullen oude vriendschappen ook weer herleven.

