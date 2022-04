Vegetarisch koken, een ‘ernstige komedie’ en podcasten met kinderen: dit zijn onze tips voor dit Paasweekend

ZIEN

EEN MEEUW

Toneelgroep Maastricht, t/m 4 juni

Onvervulde verlangens, vlammende generatieconflicten, heel veel liefdesverdriet en de tijd die maar door tikt. Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer en regisseur Michel Sluysmans maakten samen een ‘ernstige komedie’ met vaart, in hun versie van Anton Tsjechovs klassieker De Meeuw. De voorstelling (sinds maart) werd bejubeld. Met onder anderen Wendell Jaspers, Thijs Römer, Jouman Fattal en Tarik Moree. Zie de speeldata van de tournee op Toneelgroepmaastricht.nl.

MAMMA MEDEA

Theatergroep Suburbia. Leeuwarden, Steenwijk, Gouda, Hoofddorp, t/m 22 april

Laatste kans: het intens gespeelde verhaal van een allesvernietigende liefde. Actrice Charlie Chan Dagelet gooit hoge ogen met haar vertolking van deze moderne Medea (‘groots en adembenemend’, ‘bloedstollend fenomenaal’, schreven de kranten). Tom Lanoye schreef eerder een totaal eigen tekstbewerking van de Griekse tragedie. Regisseur Olivier Diepenhorst brengt de personages energiek en warmbloedig tot leven. Uitsluiting en verraad in de liefde worden herkenbaar, en de Medea in ons komt gevaarlijk dichtbij, schrijft Suburbia. Zie theatergroeopsuburbia.nl.

LEZEN

Een boek over enge beestjes dat kinderen geheid aan het lachen maakt

Dat mensen luizen, spinnen en vliegen irritante, vieze en enge beesten vinden, is bekend. Maar dat het ook humoristische dieren zijn, bewijst de Canadese schrijver-illustrator Elise ­Gravel in dit geestige non-­fictieboek voor beginnende lezers. In de tekst leer je van alles over de drie beestjes, in de cartoons ernaast geven die daarop zelf grappig commentaar.

Feit: huisvliegen spugen op hun eten om het vloeibaar te maken zodat ze het door hun buisachtige bek kunnen opzuigen. Cartoon: een vliegenjoch kotst over zijn bord. “Jonathan! Heb je wel op je eten gespuugd?”, vraagt moeder. Als haar zoon dat bevestigt, zegt ze: “Dat is braaf van je”.

We zien een vlieg in een restaurant ‘vieze luier met rotte tomatensaus bestellen’. Nog een leuke restaurantscène bij de spin: het vrouwtje heeft een menu met slechts één gerecht: ‘uw man’. Het mannetje kijkt doodsbang. Geen wonder, want uit de lopende tekst weten we dat vrouwtjesspinnen soms hun mannetje opeten. Reken maar dat derde- en vierdegroepers in een deuk liggen.

Elise Gravel

Verschrikkelijke beestjes

Vert. Edward van de Vendel

Querido;

104 blz. € 14,99

Vanaf 7 jaar

DOEN

AVOND-LENTEWANDELING

Wassenaar, 16 april

Vanavond: vertrekken met de zon en terugkomen met de volle maan. Hopelijk kleurt de avondlucht rood terwijl de nachtegalen en rugstreeppadden hun concert beginnen. In het bos is het echt donker, maar de nachtelijke zee lijkt in het maanlicht wel van zilver. Doe voor de stevige wandeling door het rulle zand goede schoenen en warme, waterdichte kleding aan; het koelt soms sterk af. Verzamelen voor hotel Duinoord, Wassenaarseslag 26. Graag opgeven via want.ivnleiden@gmail.com, details via Ivn.nl.

Het is het seizoen voor een bloesemsafari in de Betuwe, een lente-idylle

Het bulkt geenszins van de bloesem tussen Culemborg en Beusichem, een van de etappes van het nieuwe Betuwepad. Maar waar nog hoogstamfruitbomen staan, oogt het direct idyllisch. Een heerlijk lente-uitje. Journalist Sarah-Mie Luyckx liep een etappe van het hernieuwde pad en begon in Culemborg. Lees hier meer.

HOREN

CONCERT NORMAAL

Tractorpulling terrein, Lochem, 26 mei

“Wi-j komt altied weer terug!”, zegt voorman Bennie Jolink, en dat blijkt waar. Na astma-problemen en corona geeft de Achterhoekse rockband Normaal op Hemelvaartsdag weer een concert. De hit Oerend hard zal klinken tijdens het ‘olderwets høken’: lol trappen en met veel bier smijten. De band won de Edison Oeuvreprijs en de prestigieuze Buma Lifetime Achievement Award. Er zijn ook gastoptredens van Di-rect, Sloper (o.a. drummer Golden Earring) en de Nederlandse rockband BZB. Tickets via Normaal.nl.

Normaal

DOEN

KINDERPODCASTDAGEN

Hallo Kids Radio, Beeld en Geluid Den Haag, 30 april t/m 8 mei

Tijdens de meivakantie strijkt Hallo Kids Radio de hele week neer in het museum. Leer in een echte studio alles over het maken van radio, podcasts en hoorspelen. Volg de masterclasses van de NOS Jeugdjournaal-podcast, of van De Waanzinnige Podcast waarin kinderen praten over hun lievelingsboeken. Of neem deel aan de live opname van de podcast Filosoofje. Tickets (€ 2,50) via de agenda op Denhaag.beeldengeluid.nl.Bron:Bijschrift

ZIEN

DE LORENTZ FORMULE

Lorenz Lab, Teylers Museum Haarlem, extra op 16, 17 en 18 april (t/m 4 september)

Wetenschap valt niet te leren in een paasweekend, maar erdoor geprikkeld raken kan wel. De extra voorstellingen van de theatrale tour De Lorentz Formule (40 min; voor volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar) geven een inkijkje in het spannende natuurkundige werk van Nobelprijswinnaar Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928). Start om 12.45 uur, 14.30 uur en 15.45 uur, gratis bij een kaartje voor het museum. Teylersmuseum.nl.

Netflixparel Russian Doll is eindelijk terug

Het is een pareltje, maar zeker niet de bekendste serie op Netflix. Russian Doll deel 1 was unheimlich maar hoopvol. Nu komt deel 2.

Ruim drie jaar hebben fans moeten wachten op een vervolg. Seizoen 1 van Russian Doll verscheen in 2019 uit het niets, en vertelde in acht afleveringen het grappige, fantasievolle, soms enge en altijd spannende verhaal van Nadia, een New Yorkse vrouw die de nacht van haar dood voortdurend herbeleeft.

De serie is bedacht door actrice Natasha Lyonne, bekend van Orange is the New Black. Zij speelt ook de rol van de gevatte en sarcastische Nadia, die op de nacht van haar 36ste verjaardag omkomt bij een auto-ongeluk, om het moment daarop prompt de nacht opnieuw te beginnen in de badkamer van haar appartement.

Hoewel het een pareltje was, is Russian Doll niet direct de bekendste serie op de streamingdienst. Daarom hier zo min mogelijk spoilers voor wie de serie nog wil ontdekken. Laten we het erop houden dat het eerste seizoen wat weg heeft van een unheimliche, doch hoopvolle versie van Groundhog Day, de filmklassieker met Bill Murray over een man die gedoemd is dezelfde dag te herbeleven tot hij een lesje over menslievendheid heeft geleerd.

Het heeft dus even geduurd, maar op 20 april verschijnt dan toch Russian Doll seizoen 2. En het belooft wederom een trip te worden. “Het universum heeft eindelijk iets ergers dan de dood gevonden”, zegt Nadia in de trailer. “Ik heb de tijd gebroken.”

Als Russian Doll in 2019 bij vlagen herinnerde aan Alice in Wonderland, lijkt het erop dat de kijker in het vervolg echt Through the Looking-Glass gaat.

VOLGEN

Wrakkenspotters werpen een nuchtere blik op een gruwelijke oorlog

De oorlog in Oekraïne roept veel grote emoties op. De Nederlanders achter Oryx richten zich juist op kille feiten, en maken soms zelfs grapjes.

‘Daar gaat m’n weekend,’ is niet ieders reactie bij het zien van nieuwe oorlogsbeelden uit Oekraïne. Maar de Nederlandse militair analisten Stijn Mitzer en Joost Oliemans staan er dan ook anders in. Zij proberen het verloop van de oorlog bij te houden door alle beelden van verwoest oorlogsmaterieel die online opduiken te checken.

Zij plaatsen de beelden op het twitteraccount Oryx en houden een totaaloverzicht bij op hun site. Monnikenwerk, want het is net zo goed een informatieoorlog waarin we van alle kanten bestookt worden met ruis. Beeld voor beeld probeert Oryx er toch kaas van te maken.

Behalve fascinerend heeft deze administratie ook een zekere zalvende werking. Ondanks alle verwoesting die tanks kunnen aanrichten, blijken ze namelijk ook vreselijk kwetsbaar. Van de mythe van een onoverwinnelijke stalen massa blijft weinig over als je tanks hebt gezien die op de kop in een sloot liggen, vastzitten in de modder of simpelweg stilstaan langs de kant van de weg omdat ze geen brandstof meer hebben.

Absurdistisch

Tussen alle gruwelen door waagt Oryx zich soms wel aan wat wrange humor als ze zich beklagen over dat vooral de Russische verliezen niet bij te houden zijn. Dat creëert een absurdistisch beeld van de oorlog als zwarte komedie.

Een soortgelijk account genaamd Ukraine Weapons Tracker gaat hier nog wat verder in en spreekt bijvoorbeeld over deelnemers aan het wereldkampioenschap koepelwerpen. Dit is een verwijzing naar het fenomeen dat de munitie in de tank soms ontploft als deze geraakt wordt door een antitankwapen, waardoor de geschutskoepel tientallen meters verder wordt geblazen. Grappig, totdat je ziet dat het immense stuk staal in een kinderkamer is neergestort.

I never liked Scooby-Doo anyway pic.twitter.com/xMqhEKWvsN — Oryx (@oryxspioenkop) 7 april 2022

ETEN

Bij You Ning kookt een Nederlandse kok Frans met een Aziatische twist

Op Strijp-S in Eindhoven opende vorige week in het Chinees paviljoen restaurant You Ning. Sjors van den Heuvel (27) is er chefkok.

Wat eten we?

“Geen Chinees zoals je dat op de hoek afhaalt. Wij zijn een exclusief restaurant, waar je niet zomaar kunt binnenlopen, je moet reserveren. Wij combineren de traditionele Chinese en andere Aziatische keukens met de Franse keuken.”

Frans-Chinees, waar moet ik dan aan denken?

“Het vettige van beurre blancs en mooie stukken vlees en vis, gecombineerd met Aziatische smaken als soja en dashi. Ik heb een gerecht waarvoor ik een rode mul op brood bak, zodat die een krokante structuur krijgt, geserveerd met taugé, botersaus, gember en zwarte knoflook. Een ander is short rib en langoustine met xo-saus, een pittige zeevruchtensaus met umamismaak, geserveerd met maiscrème en appel.

Ik ben nooit in China of Azië geweest, maar ik heb altijd in keukens gewerkt waar Frans de basis was, met een Aziatische twist. En in dit prachtige paviljoen, een soort tempel waar alles China ademt, ga je geen pasta ­koken. Al zou het zomaar kunnen dat ik een keer een gerecht bedenk met gnocchi op z’n Aziatisch.”

Op welk gerecht ben je het meest trots?

“Ik heb een koningsvis op de kaart die ik lekker krokant bak en dan lak met huang dou jiang, een zoetige Chinese sojabonenpasta. Ik serveer hem met nori en een bouillon van kombu. Aan tafel raspen we er een beetje hand van boeddha overheen, dat is een bijzondere citrusvrucht met een heerlijk frisse geur. Een groot gedeelte van wat je eet, proef je immers niet met je mond, maar met je neus.”

Waar haal je inspiratie vandaan?

“Ik zal niemand kopiëren, maar ik kijk wel rond hoe andere chefs het doen. Ik hou erg van de less is more-stijl. Ik presenteer niet ­allemaal crèmepjes en ditjes en datjes op het bord, maar probeer met minder ingrediënten meer smaken naar boven te halen, onder meer door me te verdiepen in de bereidingswijze.

De New Nordic cuisine, bekend van het Kopenhaagse restaurant Noma, vind ik een heel gave stijl. Daar draait het ook om puurheid en simpelheid. Ik wil mijn eigen stijl ontwikkelen door op zo’n manier te koken, maar dan met Aziatische invloeden.”

Wat kost het?

Een driegangenmenu kost 55 euro, een zesgangenmenu 96 euro.

Karin Luitens vegarecepten weten zelfs de geharde vleesmijder te verrassen

Het werd tijd, het doet zelfs een beetje ouderwets aan, maar eindelijk komt ook Karin Luiten met een kookboek vol recepten zonder vlees. ‘Het is een raadsel waarom het zo’n tijd heeft geduurd’, merkt ze zelf op, ‘waarschijnlijk zaten mijn eigen vooroordelen me in de weg’.

Want er valt prima te koken zonder vlees en vis, blijkt ook uit Vega zónder pakjes & zakjes. En dat doet Luiten ­vanuit haar bij de Trouw-lezer ­bekende visie: zonder onzin­-creaties van de voedingsindustrie. En dus zonder kant-en-­klare vleesvervangers (‘zwaar bewerkte industriële producten waar je dik van wordt’). Een groot aantal recepten is vegan.

De nieuwe Luiten is verrassend divers. Ideaal voor wie ‘een dagje zonder vlees wil doen’ en niet weet wat hij moet maken. Of ter inspiratie voor een wat uitgebreider diner.

(Bijna) alle gangen staan erin, van borrelhap en voorgerecht tot en met de hoofdmaaltijd. Helder uitgelegd en smaakvol. Met verrassende recepten, zelfs voor de doorgewinterde vegetariër. Maak eens de rendang van rode kool. Niemand die nog durft te zeggen dat hij niet van deze groente houdt.

Karin Luiten

Vega zónder pakjes & zakjes

Fontaine;

248 blz. €25,99

Vanaf 19 april verkrijgbaar