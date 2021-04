Veel profielfoto’s op sociale media ervaar ik als prostitutie; wat is de etiquette?

Beste Beatrijs,

Omdat in coronatijd de sociale media een makkelijke manier zijn om met interessante kennissen en groepen in contact te blijven, besteed ik daar de laatste maanden meer tijd aan. ­Onder de mensen die ik volg, bevinden zich milieu-, vluchtelingen- en mensenrechtenactivisten, christelijke voorgangers, schrijvers en kunstenaars en in het algemeen mensen met een uitgesproken mening. Op hun profielfoto staan zij bij voorkeur met een microfoon in hun hand op een podium met een groot (te groot volgens de coronaregels) publiek. Verder is er ook een categorie die met kleinkind of kat poseert. En natuurlijk de vakantiekiekjes van minimaal zes jaar terug, waarop het perfecte familieplaatje te zien is. Persoonlijk ervaar ik deze profielfoto’s als prostitutie. Wat is de etiquette om jezelf op sociale media te presenteren?

Irritante profielfoto’s

Beste Irritante profielfoto’s,

Iedereen kan een profielfoto kiezen die naar zijn of haar inzicht het beste bij hem of haar past. Mensen hebben de vrijheid om iets anders te nemen dan de standaardpasfoto. Op een podium met microfoon, met kat of kleinkind, op de ski’s, met het voetbalteam, in een onesie, of een krijtstreeppak, of met decolleté – het kan allemaal en er is ook helemaal geen bezwaar tegen. Met prostitutie heeft dat soort zelfexpressie niets te maken. Mensen kiezen een bepaald aspect van hun persoonlijkheid, waarmee ze verwachten eer in te leggen. Ik raad u aan om uw ergernis zo min mogelijk toe te laten. Het zijn onschuldige vormen van zelfpresentatie, veel te onbelangrijk om aanstoot aan te nemen.

