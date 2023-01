Van mijn vriendin mag de verwarming niet meer aan, voor mij is dat niet te doen

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn vriendin en ik (beiden eind dertig) zijn al meer dan tien jaar samen en wonen de laatste vijf jaar samen in een huurhuis. We verdienen allebei ongeveer anderhalf keer modaal en hebben geen kinderen, dus we zitten financieel prima. Uit milieuoverwegingen waren we altijd al zuinig met energie.

Nu de prijzen zijn gestegen is mijn vriendin nog zuiniger geworden. Ze heeft commentaar op de duur van mijn douche en gebruikt het gasfornuis nauwelijks. Grootste doorn in het oog is de verwarming. Vorig jaar stookten we nog in de avonduren, maar nu mag de verwarming van haar helemaal niet meer aan. We zaten al in dikke truien en pantoffels – voor mij is het niet meer te doen. Tijdens de recente kou werd het in ons huis maximaal 14 graden, vaak minder. Ik heb een veeleisende baan van 60 uur per week en vind het akelig om ’s avonds in de kou te zitten. Ik wil ook geen vrienden meer uitnodigen, omdat zulke temperaturen niet gastvrij zijn. Mijn vriendin lijkt steeds verder te gaan in haar obsessie met de rekening, maar ik wil enigszins comfortabel (18, 19 graden) in mijn huis leven en daarvoor betalen. We hebben hier stevige discussie en ruzie over. Wat te doen?

Altijd in de kou

Beste Altijd in de kou,

Leven in een huis waar het nooit meer dan 14 graden wordt, is niet uit te houden. Daar worden mensen chagrijnig en depressief van. Bovendien is het ongezond, omdat een huis dat nooit warm gestookt wordt, al is het maar een paar keer per week, vochtig wordt, wat schimmelgroei bevordert. Normaal gesproken sluiten stellen met uiteenlopende temperatuurwensen een compromis: als de een 20 en de ander 15 graden wil, zetten ze de thermostaat op 17,5. Inderdaad met warme truien en dikke pantoffels. Maar in dit geval wil uw vriendin geen duimbreed wijken. In haar optiek zult u moeten lijden, omdat zij dat zelf prima vindt. Er zijn een paar dingen die u kunt proberen:

Zoek een ander huis. Moderne appartementen worden veel energiezuiniger gebouwd dan vroeger. Er zijn flats waar de verwarming zelfs bij zware vorstperiodes niet of nauwelijks aan hoeft, omdat ze heel goed zijn geïsoleerd. Daarheen verhuizen scheelt niet alleen in de energierekening, maar ook in wooncomfort (hoewel uw vriendin misschien liever wil lijden voor het klimaat dan de woonruimte voor zichzelf en voor u comfortabeler maken). Bespreek de verhuismogelijkheden met uw vriendin. Bespreek ook de volgende stappen die u zou kunnen nemen, wanneer zij vasthoudt aan haar weigering om de verwarming aan te zetten.

Overweeg om 20 uur boven op uw werkweek van 60 uur te gooien en meer tijd door te brengen op kantoor. Misschien kunt u een veldbedje plaatsen. Ook is het mogelijk om na uw werk ergens een snel hapje te eten en dan naar een voorstelling (bioscoop, theater, concert) te gaan, ergens waar het warm is. Zodra u thuiskomt, gaat u in bed liggen met drie dekens over u heen om er alleen uit te komen wanneer u weer naar uw werk moet.

Ten slotte kunt u ook besluiten om de relatie te beëindigen en eigen woonruimte te zoeken, want zo’n diepgaand conflict lijkt niet bevorderlijk voor de eendracht binnen uw relatie.