Tussen de troosteloze gebouwen stralen de sterren: Thunberg, Kahlo, Shakespeare

Een man rijst op uit een vuilnisbak, de deksel op zijn hoofd, een dampende kop koffie in zijn hand. Hij is tweeëndertig meter lang. Coffee Break heet deze muurschildering. Ik zag hem onverwachts in een buurt achter Stazione Termini.

De balkons met wapperende was van de aftandse flatgebouwen werden door die koffiegeur verbonden zoals misschien ook de bedoeling was.

In Rome vormt Street Art een verrassende hedendaagse toevoeging aan de historische attracties. De ‘koffiepauze’ is gemaakt door het bekende Poolse duo Etam Cru. Ook andere internationale streetart-kunstenaars zijn er actief, met name in het centrum. Onlangs werd een immense muur beschilderd door de Nederlandse JDL, een hommage aan de lhbtiq-beweging, waarvoor ze smog-vretende verf gebruikte. Ook in verre buitenwijken rukt Street Art op, zoals in Trullo, en daar verzorgen bewoners de kunst zelf.

Weggejaagd uit hartje Rome

Veel Romeinen zijn er nooit geweest, ik evenmin. Trullo wordt bevolkt door mensen die zijn weggejaagd uit een Middeleeuwse buurt in hartje Rome, naast de keizersfora. Mussolini liet die slopen om plaats te maken voor de Via dell’Impero, nu de Via dei Fori Imperiali, want er moest geparadeerd kunnen worden van het Colosseum naar de Piazza Venezia waar de duce resideerde. Duizenden bewoners werden overgeplaatst naar die uit de grond gestampte buitenwijk.

Als ik na een busreis van een uur, heuvel op heuvel af, uitstap bij het eindstation, sta ik tussen vuilnisbakken en troosteloze bouwwerken, vergeefs zoekend naar een opbeurende schildering.

Ik wandel over de uitgestrekte Via del Trullo, langs sjofele winkels en minisupermarkten. Soms biedt een zijstraat uitzicht op een heuvel met grazend vee. De flatgebouwen zijn laag en grauw, maar geleidelijk beginnen ze zich te hullen in pasteltinten. Een bekende, onlangs overleden filmacteur lacht me toe, andere sterren stralen op de muren, Greta Thunberg, Frida Kahlo, een Italiaanse ruimtevaardster en ook Laura, een meisje uit de buurt dat jong stierf, is huizenhoog aanwezig, bloemen in het haar, een oude dichter uit de wijk tientallen meters groot, een ganzenveer in de hand.

De stem van zijn moeder

Ook trappen zijn beschilderd, de poort naar de markt en vuilnisbakken. Veelal gaat het beeld vergezeld van tekst. Citaten van Shakespeare, Virginia Woolf, ‘Je kunt de menselijke geest niet opsluiten’, maar ook gedichten van de Poeti del Trullo. Zo dichtte een van hen over de stem van zijn moeder zoals die vroeger klonk aan het eind van de straat.

Bij een bar in de schildering van een zonsopgang neem ik een espresso. “Onze grootouders hadden heimwee”, zegt de jonge barman. “Wij zijn trots op onze buurt. We zijn een hechte gemeenschap geworden en daar hebben de dichters en schilders aan bijgedragen.”

De bus brengt me weer naar het centrum van Rome met de teksten van keizers en van het fascistisch regime over behaalde overwinningen en onderworpen volkeren, Victoria’s met geheven lauwerkransen. Ik kom zonder meer terug naar Trullo waar een muurgrote hand je een bloem toesteekt.