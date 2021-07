Toen we na 33 jaar scheidden, heb ik nooit meer iets van zijn familie gehoord. Is dit normaal?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn ex-man en ik zijn in totaal veertig jaar samen geweest. Waarvan 33 jaar getrouwd. Vijf jaar geleden zijn we gescheiden, op een goede manier. Ik heb in die veertig jaar alles meegemaakt wat zich afspeelde in de familie. Bruiloften, geboortes, begrafenissen, verjaardagen etc. Ik voelde me onderdeel van deze familie. Buitenstaanders zeiden weleens dat ze het een kille familie vonden. Ik heb hen altijd verdedigd, omdat ik hen wat beter kende en omdat ze voor mij aardig waren. Ik had met iedereen een goed contact. Sommigen werden zelfs een soort van vrienden. Het is een groot gezin van zeven kinderen. Na mijn scheiding heb ik van niemand meer iets gehoord. Nog steeds ben ik hier soms heel verdrietig over. Stel ik me aan en gaat het nu eenmaal zo na een scheiding?

Verlies van een schoonfamilie

Beste Verlies van een schoonfamilie,

Het is een treurig ervaringsfeit dat een schoonfamilie na een scheiding de ex-schoondochter of ex-schoonzoon laat vallen als een baksteen. Zeker als het een lang huwelijk is geweest, zoals in uw geval, waarin u goed contact had met uw schoonfamilie, kan dit heel erg pijnlijk zijn. Tenslotte bent u niet alleen uw levensgezel kwijt, maar ook zijn hele familie, waarvan u een vanzelfsprekend onderdeel uitmaakte.

Hoe pijnlijk ook, dat verlies is onvermijdelijk. De familie kan moeilijk het oude contact op dezelfde voet voortzetten - hun eerste loyaliteit ligt bij hun eigen familielid: uw ex-man. In het collectief van die familie, zoals dat zich manifesteert bij samenkomsten en feestdagen, bent u uw plaats kwijt.

Dit wil niet zeggen dat een-op-een contacten met individuele familieleden onmogelijk zijn. U hebt zo lang in die familie verkeerd dat het contact met sommigen wellicht wat persoonlijker en vriendschappelijker is geworden dan alleen de oppervlakkige welwillendheid die normaal heerst tussen familie- en schoonfamilieleden. U schrijft dat de scheiding van uw man goed verlopen is. Bij een redelijk harmonieuze scheiding is er minder noodzaak dat elk afzonderlijk familielid zich afkeert van een inmiddels ex-schoonzus of -zwager. Als u het met een paar schoonfamilieleden altijd goed kon vinden, neigend naar de categorie vriend(in), kunt u zo iemand best eens opbellen en vragen hoe het gaat en zeggen dat u hem of haar mist. Wie weet willen zij het contact ook niet helemaal kwijt, al zal zich dat altijd à titre personnel afspelen en met de nodige reserves. De vanzelfsprekendheid van de verhouding is teloor gegaan.