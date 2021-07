Tijd voor een tuin met rozengeur en maneschijn

Ik ben gek op rozen, van miniatuurversies tot boomveroverende klimmers. Alleen die joekels zonder geur: laat maar. Of de donkerrode baccara-rozen, vroeger te koop als ‘liefdessymbool’ aan een ellenlange steel. Ze gingen al na een dag hangen.

Waarom ik zulke rozen doodsaai vind? Allereerst zijn ze zo doorgekweekt dat het voor de gemiddelde bij of vlinder volstrekt onmogelijk is om het hart, waar nectar en stuifmeel te vinden zijn, te bereiken. Bovendien ruiken ze niet en er komen ook geen rozebottels aan. Globaal geldt: hoe dichter een roos bij de wilde, ‘botanische’ ouders staat, hoe aantrekkelijker de bloemen zijn voor bestuivers, hoe meer ze geuren en hoe sterker ze zijn. Inheemse wilde rozen zijn bijvoorbeeld de witte duinroos, de knalroze Japanse bottelroos, de bleekroze hondsroos en de roze-witte egelantier. Kleine parfumfabriekjes, open bloemen met een duidelijk hart én volop kleurige bottels na de bloei: fijn voor vogels, maar ook lekker in jam. Gekweekte struikrozen worden vaak geënt op een onderstam van zo’n oersterke wilde roos.

Maar wilde rozen zijn nogal bossig en stekelig. Ideaal voor een rozenhaag, maar niet zo geschikt voor een kleine tuin. Gelukkig hebben sommige gekweekte familieleden minder ruimte nodig, zoals kleine struikroosjes. Ik vind de zalmroze Coco, rood-witte Giesebrecht of de roomgele Sonnenröschen leuk. Ze worden niet hoger dan 40 cm, hebben open hartjes en gedijen zelfs in een pot. Helaas geuren miniroosjes niet of nauwelijks. Als je iets groter gaat, krijg je meer keus in geur, kleur en bijenlokkwaliteiten. Op mijn verlanglijstje staan de sensationele Eye of the Tiger-roos, 60 cm hoog, geel met een donkerrood hart, en de botergele Yellow Fleurette: beide bloeien en geuren maandenlang. De wat grotere Wild Rover- of Harry Potter-roos heeft grillige, geurende roodgele bloemen. Denk voor een grote tuin eens aan bodembedekkende rozen, zoals zuurstokroze Magic Meidiland, die zichzelf uitbreidt, heel lang bloeit en verrukkelijk geurt.

Beeld colourbox

Zelfs in een kleine tuin kun je omhoog: de boom in, of over een rozenboog. Wil je rozengeur en maneschijn? Met ramblerrozen, avontuurlijke klimmers met trossen vol bloemen, kom je echt in een geurenparadijs. De witte rambler Seagull ruik je door de hele tuin. Ik heb al eens verteld over mijn favoriet, de romantische Guirlande d’amour, maar de roze Little Rambler is ook zo’n mini-klimmer.

Ten slotte: rozen snoeien. Ik knip alleen de uitgebloeide bloemen van mijn klimrozen weg tot op het eerste ‘vijfblad’, en eventueel lange kale of raar uitstekende takken. Ramblers snoei ik niet. Struikrozen kort ik in het voorjaar in en dun het hart wat uit. Dat is het!

Kwekers Koop rozen (online) bij een gespecialiseerde kwekerij, zoals De Wilde in Zutphen (dewilde.nl). De Bierkreek in Zeeland (bierkreek.nl), kweekt biologische rozen. Bij De Tuinen van Appeltern (appeltern.nl) vind je ook botanische rozen. Tuinplantenwinkel.nl en groenrijk.nl hebben een ‘Bijenweelde-rozenassortiment’ in verschillende kleuren.

Loethe Olthuis schrijft wekelijks een column over tuinieren. Lees hier eerdere afleveringen terug.