Thuiswerken, hoe pak je dat aan?

Vanwege corona werken Nederlanders massaal thuis. Hoe je dat doet? Door vooral structuur aan te brengen in je dag. Ik werk al zeventien jaar vanuit huis en in het begin was het een zoektocht naar wat echt werkt, maar inmiddels zou ik niet anders meer willen.

De belangrijkste tip is om te beginnen met een realistisch to-do-lijstje en dat stap voor stap af te werken. Leg de lat niet te hoog, zet er alleen op wat je deze dag echt af kunt maken. Spreek ook duidelijk tijden af wanneer je werkt, zodat je niet de hele dag en avond door aan het werk bent. Dat vreet te veel energie en is niet vol te houden. Vergeet overigens niet om pauzes in te lassen, die houden je scherp.

Werktijden afspreken is ook handig voor huisgenoten, als je die hebt, dan weten zij wanneer ze je niet mogen storen. Vooral voor kinderen is dat vaak geen overbodige luxe. Zo weet iedereen beter waar-ie aan toe is.

Natuurlijk zou je de hele dag ongewassen in je pyjama kunnen werken, maar het beste is om de routine aan te houden die je normaal ook hebt. Dus als je normaal ’s ochtends doucht en je scheert, blijf dat dan vooral doen. En kleed je ook op dezelfde manier. Het is fijn dat in een tijd waarin zoveel anders is, ook nog dingen hetzelfde blijven.